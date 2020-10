Saftiger Aktionstag in Nickelsdorf widmet sich Gärtnerfragen

„Obstbäume sind Kulturpflanzen. Sie müssen gepflegt werden“, sagt Ariane Viller am Samstag, nachdem sie gerade zwei weitere Besucher des Apfelaktionstages auf dem Rittergut Nickelsdorf beraten hat. Es seien an diesem Tag schon viele Gäste mit Anfragen rund um die Pflege von Obstbäumen zu ihr gekommen. Denn schließlich war sie von den Veranstaltern als „Baumdoktorin“ des Streuobstnetzwerkes Ostthüringen angekündigt worden.

Ariane Viller zeigt Anschauungsmaterial zur Obstbaumveredelung. Foto: Martin Schöne

Ein Thema, das die Menschen interessiere, sei die Veredelung von Obstgehölzen. Dank der alten gärtnerischen Technik können Obstbäume nicht nur sortenrein vermehrt werden, sondern auch mehrere Sorten an einem Obstbaum wachsen. Das sei etwa für Allergiker interessant. Wenn diese eine Apfelsorte gefunden hätten, die sie vertragen, könnten sie diese auf einen vorhandenen Baum im Garten aufbringen. Diese Verfahren seien bei vielen ein Stück weit in Vergessenheit geraten, sagt Ariane Viller.

Das Ziel ist ein stabiler Baum

Sie sieht dennoch großes Potenzial darin: „Eigentlich müsste in jedem Kindergarten einen Apfelbaum mit verschiedenen Sorten – frühe bis späte – stehen. Die Kinder könnten anhand dessen viel lernen über die Natur und verschiedene Geschmacksvarianten. Aber da komme es eben auf die Pflege an. „Ziel ist immer ein stabiler Baum, der sich selbst trägt.“

Neben dem vielfältigen Programm zum Apfelaktionstag lockt auch die mobile Apfelpresse Gäste nach Nickelsdorf. Kerstin Uhlrich aus Seifarthsdorf etwa hat mit der Familie sechs Kisten mitgebracht. Sie hätten zwar von ihrer Streuobstwiese in diesem Jahr ein Drittel weniger geerntet als üblich, dennoch sei es ihr wichtig, den Enkeln zu vermitteln, dass Saft viel Arbeit macht. Für sie gab es an diesem Tag der Deutschen Einheit einen ganz persönlichen Grund zu feiern: „Heute vor sechs Jahren ist mein Sohn mit Familie nach 13 Jahren im Westen wieder in die Heimat zurückgekehrt. Wir haben darauf heute früh angestoßen“, sagt sie und schaut gemeinsam mit der Enkelin dem Apfelpressen zu.