Saisonstart 2021 auf dem Tälerpilgerweg

Tröbnitz Besondere Andachten am 11. April in den Kirchen am Pilgerweg

Tröbnitz. Unter dem Motto "Einzeln und doch gemeinsam – Verbunden auf dem Tälerpilgerweg" findet am Sonntag, 11. April, die diesjährige Saisoneröffnung auf dem 50 Kilometer langen Rundkurs statt. Auftakt ist um 13.30 Uhr. Da aufgrund der Corona-Pandemie keine größeren Wandergruppen möglich sind, bieten die Kirchgemeinden zu diesem Zeitpunkt in den Kirchen am Pilgerweg - Tröbnitz, Gneus, Trockenborn, Stanau, Strößwitz, Burkersdorf, Renthendorf und Lippersdorf - Andachten an.

Diese werden laut einer Mitteilung der Verantwortlichen sehr unterschiedlich gestaltet sein, zum Beispiel gibt es in Trockenborn eine spezielle Familienandacht oder in Gneus ein Impuls vom Kunstverein Klingenpresse zur Eröffnung der Ausstellung. Außerdem liegen in den Kirchen Vorschläge für Rundwanderungen aus, die man danach individuell von dem entsprechenden Ort aus in Angriff nehmen kann.

Pilgern als Ausgleich in Zeiten der Pandemie

Bereits im Vorfeld der Eröffnung nutzten erste Pilger das schöne Wetter um sich auf den Weg zu begeben. "Pilgern bietet gerade in Corona-Zeiten eine sehr individuelle Möglichkeit, um die herrliche Gegend in der Tälerregion zu erkunden und die schmucken Dorfkirchen als Anlaufstelle und Ort der Meditation zu nutzen", schreibt Friedbert Reinert abschließend. red