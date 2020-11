Sanierung der Kreisstraße K 102 im Frühjahr 2021

Immer wieder nur notdürftig geflickt: Die marode Kreisstraße in Bollberg.

Der Kreisausschuss des Kreistages des Saale-Holzland-Kreises hatte im November 2017 den Landrat ermächtigt, das Umstufungsverfahren eines Teilbereiches der Kreisstraße K 102 zu einer Gemeindestraße im Bereich des Gewerbegebietes „Die Trillers Büsche“ in Bollberg einzuleiten.

Die hierzu erforderliche Absichtserklärung wurde am 12. Juni 2018 durch den Bürgermeister der Stadt Stadtroda unterschrieben. Das Umstufungsbegehren wurde jedoch seitens der Genehmigungsbehörde, dem Landesamt für Bau und Verkehr, abgelehnt. Damit bleibt dieser Straßenabschnitt Bestandteil der Kreisstraße. Die Straße befindet sich in einem sehr schlechten baulichen Zustand. Deshalb wurden finanzielle Mittel durch den Landkreis geplant. Der Landtagsabgeordnete Stephan Tiesler und der Bollberger Ortsteilbürgermeister Walter Rosenkranz haben sich an den Landrat gewandt und auf die Dringlichkeit einer zügigen hingewiesen.

Daraufhin hat Landrat Heller die Verwaltung mit der kurzfristigen Umsetzung der Maßnahme beauftragt. Der Kreisstraßenabschnitt soll nunmehr im kommenden Frühjahr, sobald die Witterung es zulässt, saniert werden.