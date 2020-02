Sarah-Wiener-Gerichte auf dem Klinik-Speiseplan etabliert

Neben Schonkost für Patienten und Thüringer Küche bereichert seit Neuestem eine kulinarische Besonderheit den Speiseplan in den Waldkliniken Eisenberg. Täglich ist ein Gericht im Angebot, das in der Krankenhausküche nach Rezepten der auch in Deutschland gut bekannten österreichischen Fernsehköchin, Biobäuerin und Umweltaktivistin Sarah Wiener zubereitet wird.

Gesunde Kost soll Genesung befördern

„Vor etwa zwei Jahren sind der Krankenhauschef David-Ruben Thies und ich ins Gespräch dazu gekommen“, sagt die Starköchin im Redaktionsgespräch am Telefon. Für sie sei es eine besondere Herausforderung gewesen, Rezepte für eine Klinik zu entwickeln. „Krankenhäuser haben oft einen schlechten Ruf wegen ihres Essen“, meint Sarah Wiener. Da wollte sie etwas dagegen setzen. Denn gerade für kranke Menschen sei es extrem wichtig, was sie essen. „Viele Krankheiten rühren von falscher Ernährung her“, sagt Sarah Wiener. Gesunde Kost könne den Genesungsprozess also befördern.

Sarah Wiener im September 2015 auf dem Biohof Voigt in Schkölen-Willschütz zur Verleihung des Titels Bio-Hof des Jahres. Foto: Steffen Beikirch

Bis Speisen nach ihren Rezepten auf den Speiseplan der Waldkliniken gelangen konnten, war ein langer Prozess der Vorbereitung gemeinsam mit dem Team der Krankenhausküche vorausgegangen. Denn eine Großküche stelle andere Anforderungen als ein Familienessen, weiß die Köchin. Im Krankenhaus in Eisenberg werden täglich 500 bis 600 Gerichte gekocht – für Patienten, Mitarbeiter des Krankenhauses und Essensgäste aus der Stadt. Jetzt etwa 100 davon täglich nach einem Rezept von Sarah Wiener.

„Die Idee ist fantastisch“, schwärmt Nicolas Köber, der seit drei Jahren die Gastronomie mit ihren 30 Mitarbeitern in den Waldkliniken leitet. Das Fokussieren des Speisenangebots auf Regionales und auf Bio mache Eindruck. Auch bei den Patienten, selbst wenn die Mitarbeiter der Cafeteria manchem Essengast zunächst erklären müssen, was es mit Steckrüben, Bulgur, Kichererbsen oder Couscous auf sich hat. Der Name der Starköchin sei eine gute Möglichkeit, den Sinn regionaler und gesunder Gerichte nach außen zu tragen, meint der Küchenchef.

Im vorigen Sommer waren über zwei Monate lang Gerichte nach Sarah-Wiener-Rezepten in der Krankenhaus-Küche ausprobiert worden. Unterstützt wurde das Eisenberger Küchenteam dabei von Koch Ronny Loll aus dem „Team Wiener“. Manches Rezept habe man an die Bedingungen der Großküche anpassen müssen, erzählt Küchenchef Köber. Etwa bei der Würze, da im Krankenhaus doch etwas milder gekocht werden müsse. Ausgewählt wurden letztlich auch Zutaten, die von Eisenberg aus ständig verfügbar und die für eine Krankenhaus-Cafeteria preislich vertretbar sind.

„Hier gibt’s nichts aus der Tüte“

„Wir holen das Fleisch frisch vom Metzger, ab nächster Woche aus einer Wolf-Filiale in Jena. Backwaren kommen von Gräfe aus Eisenberg, das Gemüse aus Mühlhausen, die Äpfel aus Zinna und mitunter auch Wels aus Schkölen“, sagt Nicolas Köber und versichert: „Hier gibt’s nichts aus der Tüte.“ Für die größere Fischvielfalt müsse jedoch auf den Tiefkühler zurückgegriffen werden. Denn: „Frisches grätenfreies Forellenfilet gibt es hier nirgends.“

30 Rezepte für Hauptgerichte und fünf Dessert-Rezept nach Sarah Wiener sind nach dem Probekochen für die Speisepläne in diesem Jahr ausgewählt worden. „Das Angebot etabliert sich“, stellt der Küchenchef fest und freut sich selbst schon auf die Sarah-Wiener-Spezialität, die am Donnerstag zubereitet wird: Rinderbeinscheibe mit Kartoffelgratin. „Mein Lieblingsgericht“, verrät Nicolas Köber.

Tomatenbulgur mit gratiniertem Blumenkohl. von Sarah Wiener. Foto: Angelika Munteanu

Am Mittwoch hatten es Tomatenbulgur und gratinierter Blumenkohl allerdings nicht leicht, in der Klinik-Cafeteria gegen bodenständige Thüringer Küche anzukommen. Auf den Tellern der Männer vom Rettungsdienst und etlicher Eisenberger Essensgäste war zumeist Tiegelwurst mit Kartoffeln und Sauerkraut zu entdecken. Die Physiotherapeutinnen des Krankenhauses bevorzugen hingegen leichtere Kost.

„Die Gerichte von Sarah Wiener sind sehr abwechslungsreich und ja auch nicht immer vegetarisch. Die Wirsingsuppe gestern war sehr lecker“, sagte Physiotherapeutin Kerstin Morgenstern am Mittwoch am Mittagstisch. Die Psychoteurapeutin Gerit Schütze schwört vor allem auf die gesunden Gemüsesaaten, die in den Speisen nach Sarah-Wiener-Rezepten verwendet werden. „Die kommen sonst kaum noch vor in den meisten Küchen“, stellt die Medizinerin fest.

Sarah Wiener ist selbst „sehr gespannt“, wie ihre Gerichte im Krankenhaus angenommen werden. „Ich glaube, dass die Umsetzung der Idee toll geworden ist“, sagt sie. Im Moment bleibt ihr, die seit der Europawahl 2019 als Parteilose für die österreichischen Grünen im Europaparlament sitzt, wenig Zeit. „Aber es wird die Gelegenheit geben nach Eisenberg zu kommen, um mich davon zu überzeugen“, sagt sie.