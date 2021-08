Saufgelage eskaliert: Frau greift Partner mit Messer an

St. Gangloff. In St. Gangloff ist ein Saufgelage eines Pärchens völlig aus dem Ruder gelaufen. Für einen 42-Jährigen endete der Abend beim Rettungsdienst und für eine 51-Jährige in Gewahrsam.

In St. Gangloff bei Hermsdorf kam es am späten Freitagabend zu einer gefährlichen Körperverletzung. Wie die Polizei am Sonntag informierte, habe sich ein 42-Jähriger mit seiner 51-jährigen Partnerin das eine oder andere alkoholische Getränk genehmigt. Im Verlauf des Abends kam es zwischen den beiden zu einem Streit in der Wohnung.

Die 51-Jährige habe ihren Freund mit einem langen Brotmesser bedroht und schlug es ihm auf den Kopf. Der 42-Jährige erlitt dadurch einen größeren blutenden Cut. Der Mann verständigte die Rettung und bat um Hilfe. Beim Eintreffen der Polizei hatte der 42-Jährige seine Freundin wieder beruhigt. Beide hatten erheblich Alkohol konsumiert und jeweils weit über zwei Promille Atemalkohol.

Die Frau wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Des Weiteren erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus in Stadtroda bei der Frau. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst ärztlich versorgt.