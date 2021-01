Sauna in Stadtroda in Flammen

Stadtroda. In den frühen Morgenstunden des Montags ist es in Stadtroda zu einem Brand eines Nebengelasses gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war eine Sauna in Brand geraten.

Demnach alarmierte die Rettungsleitstelle gegen 5:30 Uhr die Polizei und teilte mit, dass die Feuerwehr in die Bürgeler Straße ausgerückt ist. Die Sauna befand sich in dem Nebengebäude und soll noch am Sonntag in Betrieb gewesen sein, heißt es weiter. Der Brand sei vermutlich im Bereich des Schornsteines der Sauna ausgebrochen. Etwa eine Stunde dauerte der Löschangriff.

"Nach derzeitigem Kenntnisstand handelt es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt", nennt die Polizei einen möglichen Hintergrund. Der entstandene Schaden wird demzufolge auf etwa 15.000 Euro geschätzt. red