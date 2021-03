Schadstoffmobil wieder im Saale-Holzland unterwegs

Eisenberg. Das Schadstoffmobil ist vom 20. April bis 29. Mai wieder im Landkreis Saale-Holzland unterwegs, macht der Dienstleistungsbetrieb aufmerksam.

Die Termine für die Sammelaktionen stehen im aktuellen Abfallkalender 2021 und auf der Internetseite des Saale-Holzland-Kreises (www.saaleholzlandkreis.de).

Am Schadstoffmobil wird unter anderem Folgendes angenommen: Abbeizmittel, Abflussreiniger, Akkus, Allzweckreiniger, Autopflegemittel, Batterien, Beizen, Chemikalien aller Art, Desinfektionsmittel, Düngemittelreste, Energiesparlampen, Farbreste, Farbverdünner, Frostschutzmittel, Fixierbäder, Fotochemikalien, Fensterputzmittel, Fleckentferner, Fugendichtmasse, Gartenchemikalien, Gifte, Grillanzünder, Grillreiniger, Halogenlampen, Haushaltschemikalien, Haushaltsreiniger, Holzschutzmittel, Insektenvernichtungsmittel, Imprägniermittel, Kalkentferner, Klebstoffe, Kosmetika, Lacke, Laugen, Lederspray, Leuchtstoffröhren, Lösungsmittel, Medikamente, Nagellackentferner, Nitroverdünnung, Pflanzenschutzmittel, Quecksilberabfälle, Rattengift, Reinigungsmittel, Rohrreiniger, Rostschutzmittel, Salben, Sanitärreiniger, Schädlingsbekämpfungsmittel, Schmieröle, Silberputzmittel, Thermometer, Terpentin, Trockenbatterien, Verdünnung, Waschbenzin, WC-Reiniger, Zweikomponentenkleber u. a.

Die Schadstoffe sind dem Personal des Schadstoffmobiles persönlich zu übergeben. Eine unbeaufsichtigte Bereitstellung an den Standplätzen des Schadstoffmobiles ist nicht erlaubt.

Elektro- und Elektronikgeräte werden nicht am Mobil angenommen; diese können online über www.saaleholzlandkreis.de//Abfallwirtschaft, per orangefarbiger Anmeldekarte oder telefonisch unter 03641/472 53 14 zur Abholung angemeldet sowie auf den Wertstoffhöfen der Firma Veolia Umweltservice Ost in Eisenberg, Mozartstraße 4, oder in Kahla, Ölwiesenweg 7, zu jeweiligen Öffnungszeiten kostenlos selbst anliefert werden.