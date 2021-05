Derzeit ist in den Eisenberger Waldkliniken weiter die Ausstellung des Kunstvereins Eisenberg "Zauber der Natur" mit Werken von Christa Blachnik zu sehen.

Schau des Kunstvereins in den Waldkliniken Eisenberg

Eisenberg. Werke von Christa Blachnik unter dem Titel „Zauber der Natur“ versammelt

Der Kunstverein Eisenberg zeigt aktuell weiterhin Bilder von Christa Blachnik in den Waldkliniken Eisenberg. Anschließend soll die Schau unter dem Titel „Zauber der Natur“ noch in der Galerie im Steinweg, bei der Sanitärtechnik Eisenberg GmbH und bei Siegert TFT in Hermsdorf gezeigt werden. Die genauen Termine hierfür stünden noch nicht fest, sagte Andrea Marzoch vom Kunstverein. Corona habe den Terminkalender ziemlich durcheinandergebracht.

Zu den bevorzugten Bildmotiven der Künstlerin gehören Blumenstillleben und verträumte Landschaften in Pastell oder Öl. Christa Blachnik, Jahrgang 1939, aus Hainspitz hat sich diese Maltechniken selbst angeeignet und über viele Jahre perfektioniert. Zuvor hatte sie ihre Arbeiten bereits in Erfurt, Jena und Bad Muskau ausgestellt.