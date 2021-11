Schau in Eisenberg: Fotografische Streifzüge an der ostdeutschen Ostseeküste

Eisenberg. Maria Clauss zeigt einen Teil ihrer Eindrücke, die sie auf Streifzügen entlang der Küste Mecklenburg-Vorpommerns gesammelt hat.

„Wintertraum Ostsee“ heißt die neue Ausstellung im Landratsamt in Eisenberg.

Maria Clauss vom Fotoklub „Unifok“ Jena e.V. zeigt einen Teil ihrer Eindrücke, die sie auf fotografischen Streifzügen entlang der Küste Mecklenburg-Vorpommerns gesammelt hat. Die Ausstellung legt den Fokus auf stimmungsvolle Momente in den Wintermonaten; die Fotografien zeigen vereiste, verschneite oder schlafende Küstenlandschaften an der Ostsee.

OTZ-Newsletter für den Saale-Holzland-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Maria Clauss war im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Arbeit am Max-Planck-Institut für chemische Ökologie in Jena tätig und wurde in dieser Zeit auch Mitglied des Fotoklubs Unifok Jena. Sie lebt und arbeitet heute als Freiberuflerin in Stralsund, wo die Landschaften der Ostseeküste ihr reichlich Motive bieten.