Schautafeln in Stadtroda erneuert

Stadtroda. Tafeln sind an drei Standorten in Stadtroda zu finden

In Stadtroda sind einige der großen Schautafeln erneuert worden, die an folgenden Standorten zu finden sind: in der Straße des Friedens direkt hinter dem Seniorenbüro, am Sportplatz sowie an der Bahnhofstraße vor der Zufahrt zum städtischen Bauhof.

Vier von sechs Schautafeln komplett überholt

Am hexagonförmigen Holzstand vor dem Bauhofgelände seien vier der sechs Schautafeln komplett überholt worden. Ein neuer Schaukasten musste zudem angeschafft werden, weil der alte völlig kaputt und mit Graffiti verunstaltet worden war. Auf den sechs Schautafeln wird unter anderem informiert über Stadtrodaer Sehenswürdigkeiten, gastronomische Einrichtungen, Daten und Fakten zur Stadt von Wanderwegen über Bildungseinrichtungen bis zu Sport- und Freizeitstätten sowie über die Partnerstädte Tachov und Homberg an der Ohm.

In der Straße des Friedens und am Sportplatz steht jeweils eine Schautafel, die Interessierten unter anderem auch mit einer großen Karte einen Überblick über die Stadt geben sollen.