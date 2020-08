Schizophrenie: Medikamente sind „wie ein Krückstock“

Udo Polzer, Chefarzt am Asklepios Fachklinikum Stadtroda.

„Die Anzahl der an Schizophrenie Erkrankten ist ein jedem Land und zu jeder Zeit ungefähr gleich gewesen. Es gab sie schon immer und es wird sie immer geben“, erklärt Udo Polzer, Ärztlicher Direktor des Asklepios Fachklinikums Stadtroda und Chefarzt der Klinik für Allgemeine Psychiatrie/ Psychotherapie, Gerontopsychiatrie und Suchterkrankungen. In den meisten bislang untersuchten geographischen Kulturen erkranken etwa 0,5 bis 1 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal im Verlauf des Lebens an Schizophrenie.

751 Fälle im Jahr 2017 in Thüringen

In Thüringen wurden nach Angaben des Landesamtes für Statistik im Jahr 2017 in insgesamt 751 Fällen Menschen mit Schizophrenie im Krankenhaus behandelt – im Vergleich zu 9384 Behandlungsfällen aufgrund von Störungen der Psyche und des Verhaltens durch Alkohol.

Ein verändertes Denken, Wahrnehmungsstörungen, veränderte Emotionen und Affekte sind wesentliche Merkmale einer schizophrenen Psychose. Nicht zuletzt, weil akut Betroffene auf ihr Umfeld dadurch unheimlich wirken können, werden an Schizophrenie Erkrankte auch heute noch vielfach stigmatisiert. Dabei kann etwa ein Drittel der Betroffenen dank der Medikamente ein nahezu normales Leben führen und weiterhin berufstätig sein.

„Die Schizophrenie ist eine der zentralen Erkrankungen der Psychiatrie und auch der Psychiatriegeschichte“, sagt Polzer. „Es gab schon immer die Auffälligkeit, dass Menschen sich bedroht, verfolgt oder manipuliert fühlen; dass sie glauben, sie würden von außen gesteuert oder von ihrer Umwelt durchdrungen. Viele hören Stimmen“, erläutert Polzer. Der gesellschaftliche Umgang mit den Betroffenen sei dabei sehr unterschiedlich: „In der einen Gesellschaft werden sie verehrt, in der anderen als Hexen verbrannt.“

Für Außenstehende oft befremdlich

Am Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert hatten die Nervenärzte Eugen Bleuler und Emil Kraepelin damit begonnen, ein System in die Kategorisierung jener Zustände veränderter Wahrnehmung zu bringen. Sie beschrieben die hinter ihnen stehende Krankheit zunächst als „Dementia praecox“, als frühzeitig auftretende Demenz, da viele Patienten gewisse Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen hatten und ihnen planvolles strukturiertes Handeln schwerfiel. Sie kamen allerdings zu dem Schluss, dass die Erkrankung weniger mit einer Intelligenzminderung als mit einem veränderten Denken zu tun hatte.

Für Außenstehende befremdlich und schwer nachzuvollziehen: „Was er wahrnimmt, ist für den Betroffenen Teil der Realität; dass er Stimmen hört oder sich bedroht fühlt, das nimmt er als Wirklichkeit wahr“, verdeutlicht Polzer. Die Wahrnehmung der Welt verändere sich für die Erkrankten dabei langsam, teilweise über einen Zeitraum von Jahren. Dies wird mitunter als etwas Existenzbedrohendes erlebt.

Von den Wahrnehmungen überflutet

„In der Klinik versuchen wir, gemeinsam mit den Patienten zu erarbeiten, dass das von ihnen Wahrgenommene anders ist“, erklärt der Facharzt für Neurologie und Psychiatrie. Bei der Veränderung der Wahrnehmung spiele Dopamin offenbar eine zentrale Rolle, nämlich in dem Maße, dass dadurch die Wahrnehmungsebene sensibler wird. Das Gehirn sendet bald selbst entsprechende Signale aus, das heißt: Was die Betroffenen wahrnehmen, wird in einen Kontext gesetzt, der nicht real ist. Der Filter, der normalerweise helfe, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, funktioniere zudem gleichsam nicht mehr, weshalb Schizophrene von ihren Wahrnehmungen überflutet würden.

„Die Medikamente versuchen diese Überflutung zu reduzieren; sie machen die Haut sozusagen dicker“, sagt Polzer und warnt vor dem Konsum von Cannabis oder Chrystal-Meth – insbesondere bei Schizophrenie, da dieser den Dopamin-Spiegel ansteigen lässt und auch bei an sich gesunden Menschen Psychosen auslösen kann.

Etwa ein Drittel aller Betroffenen erleidet nur einmal im Leben einen schizophrenen Schub – und danach nie wieder. Bei einem weiteren Drittel ist der Verlauf mittelschwer. Das heißt: Es kommt immer wieder zu psychotischen Schüben; eine vollständige Gesundung wird oft nicht mehr erreicht. Andere Betroffene erfahren überhaupt keinen guten Verlauf. Die Erkrankung wird chronisch; die Symptome gehen eigentlich gar nicht mehr zurück.

Fundamentale Veränderung der Lebenssituation kann Auslöser sein

Die Meisten erkranken zwischen dem 20. und dem 30. Lebensjahr, oft im Zusammenhang mit fundamentalen Veränderungen der Lebenssituation, etwa in Verbindung mit dem Auszug bei den Eltern und der Aufnahme von Studium oder Berufstätigkeit. Genetische Faktoren, Schwangerschafts- bzw. Geburtskomplikationen oder Störungen der Hirnentwicklung können zudem eine Rolle spielen. „

Der therapeutische Prozess besteht im Wesentlichen darin, gemeinsam mit den Betroffenen einen Realitätsbezug zu erarbeiten. Wichtig ist es, frühzeitig mit der medikamentösen Behandlung zu beginnen“, so Polzer. „Die Medikamente helfen aus der Psychose herauszukommen und verhindern ein Wiederauftreten von Symptomen. Fatal sei es, wenn die Betroffenen oft keine Krankheitseinsicht hätten und die Medikamente absetzten. Mit jedem neuen Schub sei es schwieriger, die Erkrankung in den Griff zu bekommen. „Wichtig ist es, dass die Patienten verstehen, dass die Medikamente wie ein Krückstock sind, den sie brauchen.“

Betroffene und Angehörige wenden sich im Notfall bitte an die Zentrale Aufnahme Psychiatrie (ZAP), Telefon: (036428) 561111



Fakten zur Schizophrenie:

- Bei einer akuten Psychose treten bei an Schizophrenie Erkrankten eine Vielzahl charakteristischer Störungen auf, die fast alle Bereiche des Erlebens und Verhaltens betreffen, wie Wahrnehmung, Denken, Gefühls- und Gemütsleben, Willensbildung, Psychomotorik und Antrieb.

- Häufig werden real nicht vorhandene Stimmen gehört. Es kann der Wahn vorkommen, verfolgt, ausspioniert oder kontrolliert zu werden. Weiter kann das Gefühl auftreten, fremdgesteuert zu werden, beispielsweise durch Gedankenentzug oder Gedankeneingebung. Anhaltende Halluzinationen sind möglich. Auch sozialer Rückzug, Antriebslosigkeit, mangelnde Motivation, emotionale Verflachung und Freudlosigkeit sind zu beobachten.

- Halten die Symptome mindestens vier Wochen an, liegt möglicherweise eine Schizophrenie vor. Eine differentialdiagnostische Abklärung sollte unbedingt erfolgen, da andere Erkrankungen ähnliche Symptome haben können, etwa eine Borreliose oder eine Hirnhautentzündung.