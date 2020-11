Schkölen debattiert über Dorferneuerung und Photovoltaik

Auf der Tagesordnung der nächsten Stadtratssitzung in Schkölen, zu der kommenden Donnerstag in den Ratskellersaal geladen wird, steht gleich zu Beginn eine Information zur Fördermaßnahme Dorferneuerung, gefolgt von Beschlüssen zu überplanmäßigen Ausgaben und zur Billigung und Auslegung des Entwurfs eines Bebauungsplans für ein Sondergebiet in Sausdorf für eine Photovoltaik-Freiflächenanlage. Zwei weitere Tagesordnungspunkte widmen sich einem Vorhaben- und Erschließungsplan für ein Allgemeines Wohngebiet „Am Kirchberg“ in Tünschütz.

Bevor sich dann der letzte Punkt mit den sonstigen Informationen befasst, beschäftigen sich die Ratsmitglieder noch mit der Beschlussfassung zur Widmung des Radweges auf der ehemaligen Bahntrasse.

Donnerstag, 19. November, 18 Uhr, Naumburger Str. 1, Schkölen