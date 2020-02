Hundebesitzer müssen künftig in Schkölen 50 Euro für ihr Tier zahlen. Ab dem zweiten Hund werden 70 Euro fällig.

Schkölen erhöht die Hundesteuer

Hundebesitzer müssen in Schkölen ab sofort tiefer in die Tasche greifen. Der Stadtrat beschloss zur Sitzung am Donnerstagabend einstimmig eine Erhöhung der Hundesteuer, rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres. Für den ersten Hund müssen nun pro Kalenderjahr 50 Euro Hundesteuer gezahlt werden, bisher waren 30 Euro fällig.

Zahl der Hunde ist vor wenigen Monaten erfasst worden Für jedes weitere Tier sind 70 Euro zu entrichten, bisher waren es 40 Euro. Für die Besitzer von Zucht- und Jagdhunden, für die entsprechende Nachweise zu erbringen sind, gelte jeweils die Hälfte der Beträge. Die Verwaltung rechnet durch die Erhöhung mit rund 5000 Euro Mehreinnahmen. „Derzeit nehmen wir um die 9000 Euro über die Hundesteuer ein“, sagte Bürgermeister Matthias Darnstädt (LL/BV/BI). Stadtrat Tobias Kindler (LL/BV/BI) wollte wissen, wie aktuell die Zahl der gemeldeten Hunde ist. „Wir haben den Bestand erst im vergangenen Herbst abgefragt, auch in den Ortsteilen“, so Darnstädt. Es sei natürlich schwierig, wirklich alle Hunde zu erfassen. „Es gibt immer Besitzer, die ihre Tiere nicht anmelden.“ Mario Rechenberger (CDU) erkundigte sich, ob die Verwaltung in Zukunft das Aufstellen von sogenannten Hundetoiletten plant. „Diese Frage wird von Seiten der Besitzer auf uns zukommen, wenn wir die Steuer erhöhen“, vermutet er. Das Aufstellen von Hundetoiletten ist aktuell nicht geplant Dafür gibt es laut Bürgermeister aber keine konkreten Pläne. „Es müsste eigentlich das Selbstverständnis jedes Hundebesitzers sein, die Hinterlassenschaften seines Tieres selbst zu entsorgen“, meinte Ingo Janik (LL/BV/BI). Man werde aber das „Thema Hund“ in naher Zukunft im Stadtrat noch einmal thematisieren, kündigte Bürgermeister Darnstädt an.