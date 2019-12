Schkölen. Zwei Unternehmen haben die Stadt mit Spenden unterstützt. Das Geld soll in den Aufgang zum Ratskellersaal und in Dorfgemeinschaftshäuser fließen.

Schkölen freut sich über vorfristiges Weihnachtsgeschenk

Der Windpark-Betreiber Meridian, der unter anderem bei Wetzdorf eine Anlage betreibt, unterstützt die Stadt Schkölen mit einer Spende über 25.000 Euro. Der Stadtrat hat die Annahme der Spende einstimmig zum Stadtrat am Donnerstagabend beschlossen. Das Geld solle in den Aufgangsbereich zum Ratskellersaal fließen, meinte Bürgermeister Matthias Darnstädt (LL/BV/BI). Konkret wolle man sich um den Treppenaufgang und den Flurbereich kümmern. Zudem stünden verschiedene Sanierungsarbeiten in den Dorfgemeinschaftshäusern an.

Neue Kehrmaschine für die Einheitsgemeinde Auch die Eisenberger Kies- und Beton GmbH wollte die Stadt unterstützen und finanzierte als Spende den Kauf einer Kehrmaschine für rund 6500 Euro. „Ich denke, das ist eine brauchbare und notwendige Investition“, so Darnstädt. Die Maschine solle nicht nur in Schkölen, sondern auch in allen Ortsteilen der Einheitsgemeinde zum Einsatz kommen.