Vorbild bei Nachhaltigkeit und Sozialem: Nestro nimmt millionenschwere Produktionslinie in Schkölen in Betrieb

Per symbolischem Knopfdruck wird am Montag die neue Stanz-, Scher- und Biegekombination der Nestro Lufttechnik GmbH in Schkölen offiziell gestartet. Im Bild: Nestro-Gründer Paulus Nettelnstroth, Thomas Schütze vom Vorstand der Sparkasse Jena-Saale-Holzland, der Fraktionsvorsitzende der CDU im Thüringer Landtag, Mario Voigt, Valentina Kerst, Staatssekretärin im Thüringer Wirtschaftsministerium, der CDU-Bundestagsabgeordnete Albert Weiler und Nestro-Geschäftsführer Robert Nettelnstroth (von rechts).