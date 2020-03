Schkölen trotzt der Corona-Krise – durch Bautätigkeit

Schkölen. „Das Leben auf dem Land funktioniert auch in Krisenzeiten“, versichert Schkölens Bürgermeister Matthias Darnstädt. Mit der Corona-Krise sei das Leben auch in Schkölen anders geworden. In erster Linie fehlen die Schulkinder, die frühmorgens in die Schule gepilgert sind oder gefahren wurden und die am Nachmittag wieder den Busplatz bevölkerten“, stellt Darnstädt fest und sagt: „Es ist wie eine Zeit der langen Ferien.“

Die Erwachsenen sind nur so lange in der Stadt unterwegs, wie es erforderlich ist. Einkauf im Nahkauf, Arztbesuch im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Dr. Kielstein oder das Abholen von Essen in abgepackten Behältern bei den Imbissbetreibern machen derzeit das Bild in der Kleinstadt aus. „Vielmehr ist ja nicht möglich“, stellt der Bürgermeister fest. Ihm sei wichtig, dass die Menschen begriffen haben, worum es geht. „Dieses Mal gibt es keine Spritze oder keine Pille – noch nicht. Stattdessen sind wir, die Bürger, die Hauptkräfte im Kampf gegen diesen Virus. Nutzen wir die Chancen, die uns in die Hände gegeben sind, um die Verbreitungskette des Coronavirus zu unterbrechen“, erklärt der Bürgermeister.

Schkölens Bürgermeister Matthias Darnstädt Foto: Angelika Munteanu

Corona-Test auch im MVZ Schkölen

Froh ist er darüber, dass Schkölen eine gut funktionierende Infrastruktur hat. Das MVZ Dr. Kielstein hat in der Stadt neben der normalen Arztpraxis schon seit längerer Zeit eine separate Corona-Testpraxis organisiert. Dass die medizinische Betreuung in der Stadt in der Krise funktioniert, ist für den Bürgermeister Anlass, den Ärzten, dem medizinischen Personal im MVZ wie auch der Zahnarztpraxis Warlich und dem Team der Apotheke danke zu sagen.

Auch die Versorgung der Bevölkerung über den Nahkauf in Schkölen funktioniert dank des Engagements des Betreibers Paul Nettelnstroth und des Teams von Verkäufern und Verkäuferinnen. „Man kann nur erahnen, welcher Stress und welche zusätzlichen Arbeiten inzwischen vom Verkaufspersonal bewältigt werden müssen. Aber sie tun es“, stellt Darnstädt fest.

Notbetreuung in Kindergärten gesichert

In den Kindergärten im Gebiet der Einheitsgemeinde Schkölen ist die Kinderbetreuung wegen der Corona-Pandemie eingestellt. Es liegen inzwischen jedoch Anträge von Eltern vor, die die Notbetreuung für ihre Kinder in Einrichtungen der Stadt in Anspruch nehmen müssen, um ihren Arbeitsaufgaben nachgehen zu können. „Das ist kein Problem in unseren Einrichtungen, den Kindergärten in Dothen und Hainchen“, sagt der Bürgermeister. Gesteuert werde der Notbetrieb durch die Stadtverwaltung in enger Abstimmung mit den Leitungen der Kindergärten.

Aus den Kindergärten war die Anregung gekommen, dass die Zeit ohne oder mit nur ganz wenigen Kindern genutzt werden könne, um anstehende Sanierungsarbeiten zu realisieren. „Auf der Grundlage unseres bestätigten Haushaltes für das Jahr 2020 haben wir im Kindergarten Dothen bereits damit begonnen“, informiert Darnstädt. Die beiden Gruppenräume seien bereits grundhaft renoviert worden. „Außerdem versuchen wir, die noch fehlende Akustikdecke in einem der beiden Räume einzubauen.“

Im Kindergarten in Hainchen soll ein Gruppenraum für die ganz kleinen Kinder mit einem Raumteiler umgestaltet werden. Zudem soll der Spielplatz einen neuen Zaun erhalten. Das alles werde nicht in den nächsten vier Wochen zu schaffen sein, sagt der Bürgermeister. Aber die Stadtverwaltung wolle sich nicht den Vorwurf von den Eltern machen lassen, dass sie die kinderfreie Zeit in den Kitas ungenutzt verstreichen lässt.

Der Wal an der Schkölener Wasserburg hat sich nach ergiebigen Regenfällen wieder gefüllt. Damit ist auch der Löschwasservorrat in der Stadt wieder aufgefüllt. Foto: Stadt Schkölen

Neuer ländlicher Wegsoll im Mai in Betrieb gehen

Auch das öffentliche Arbeitsleben sei nicht zum Erliegen gekommen, betont der Bürgermeister. In der Friedrichstraße wird derzeit im Auftrag des Landratsamtes ein Haus abgerissen, das von der Stadt als Gefährdungspotenzial eingestuft wurde. „Eigentümer der Immobilie ist das Land Thüringen, da die Altbesitzer im Erbfall auf ihr Erbe verzichtet hatten“, erläutert er. Auf die Stadt kommen nach dem Abriss die Beräumung und Entsorgung des Bauschutts zu. Daran werde gerade arbeitet.

Auch am „Kämpfmühlenweg“ wird planmäßig gearbeitet. „Dieser ländliche Weg ist die direkte Verbindung zwischen dem Seiselitzer Weg und der Zschorgulaer Straße und wird nach Fertigstellung der Landwirtschaft und Versorgungsfahrzeugen zur Nutzung frei gegeben“, erklärt Bürgermeister Darnstädt. Im Mai, so ist es geplant, soll der neue Weg in Betrieb gehen.