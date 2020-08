Paulus Nettelnstroth ist Gründer der Firma Nestro, die im Schkölener Ortsteil Hainchen ihren Sitz hat. Auf sein Betreiben geht der Nahkauf-Supermarkt in Schkölen zurück.

Schkölen. Drei Fragen an: Paulus Nettelnstroth, viele Jahre Stadtrat in Schkölen und Kreistagsmitglied

„Jetzt geht es um Schkölen!“ hat Paulus Nettelnstroth, viele Jahre Stadtrat in Schkölen und Kreistagsmitglied, seinen offenen Brief überschrieben, den er an Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), den Landtagsabgeordneten Mario Voigt, Landrat Andreas Heller (beide CDU) und Schkölens Bürgermeister Matthias Darnstädt (LL/BV/BI) gerichtet hat.