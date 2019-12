Seit Mitte September läuft der Ausbau am Knotenpunkt Eisenberger/Zschorgulaer Straße in Schkölen.

Schkölen: Zschorgulaer Straße ab 20. Dezember wieder offen

Die Kreuzung Eisenberger/Zschorgulaer Straße in Schkölen soll am 20. Dezember wieder für den Verkehr freigegeben werden. Darüber informierte ein Mitarbeiter der Verwaltung auf Nachfrage aus dem Stadtrat. Seit Mitte September dieses Jahres laufen die Arbeiten zum Ausbau der Straße im Auftrag des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr. In diesem Zuge ist der Kurvenradius im Kreuzungsbereich vergrößert worden. Denn vor allem Lkw, die aus Eisenberg kommend in Richtung Zschorgula abbiegen wollten, mussten dafür bisher oftmals in den Gegenverkehr ausweichen. Im kommenden Jahr seien noch einige Restarbeiten zu erledigen, dafür müsse die Straße aber nicht mehr gesperrt werden.