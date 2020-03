Schkölen. So will die Feuerwehr in Schkölen auf eine wachsende Anzahl einsatzbereiter Mitglieder reagieren.

Schkölener Feuerwehr wächst

Die Feuerwehr in Schkölen hat ihren Stadtbrandmeister Swen Haake im Amt bestätigt. 58 von 82 Mitgliedern der Einsatzabteilung hatten an der Wahl am vergangenen Wochenende teilgenommen, sagte Schkölens Bürgermeister Matthias Darnstädt. Offiziell soll Haake vor dem Stadtrat am 26. März ernannt werden.

Katastrophenstab soll her für Schkölen Die Feuerwehr gibt aus Darnstädts Sicht durchaus Grund zur Freude. Die Zahl der aktiven Feuerwehrleute sei gegenüber dem vergangenen Jahr von 80 auf 82 gestiegen. In Dothen sei inzwischen ein zweites Fahrzeug nötig. Das dort stationierte Fahrzeug fasse nur fünf Personen. Wichtiges Thema aus Darnstädts Sicht ist die Bildung eines Katastrophenstabs für die Stadt. „In Krisenlagen brauchen wir klare Ansprechpartner“, sagt er. Im Kreis gebe es derartige Strukturen, aber auch auf unterer Ebene solle man im Falle von Hochwasser oder einem Tornado besser vorbereitet sein. Dafür brauche es natürlich auch einen Raum und vernünftige Technik. Das habe auch der ehemalige Stadtbrandmeister und heutige Kreisbrandmeister Egbert Matz eingefordert. Etwa 90.000 Euro hat die Stadt Schkölen im vergangenen Jahr für die Feuerwehr ausgegeben. Nur einen Bruchteil der Kosten kann man auf anderem Weg zurückholen – etwa durch die Vergütung von Einsätzen etwa als Hilfeleistung im Burgenlandkreis. „Da schreiben wir anschließend Rechnungen, die auch pünktlich bezahlt werden“, so Darnstädt. Drei Brandeinsätze und 34 Hilfeleistungen im Jahr 2019 Doch was man in Rechnung stellen könne, fange längst nicht die anfallenden Kosten für die Feuerwehr auf – und die dürften in den kommenden Jahren nicht kleiner werden. Die Ehrenamtsvergütungen werden ab diesem Jahr steigen – für den Stadtbrandmeister gibt es zum Beispiel im Monat 80 Euro. So seien einige Fahrzeuge aus den 1990er Jahren zumindest überholungsbedürftig, wenn sie auch gut gepflegt würden. Auch deshalb sei man in der Stadt froh über die etwa 120.000 Euro, die durch das im Landtag beschlossene kommunale Investitionspaket in Schkölen zusätzlich verfügbar sind. „Auch wenn wir ganz bestimmt nicht alles für die Feuerwehr ausgeben können.“ Die Schkölener Feuerwehr hat nach Angaben von Stadtbrandmeister Haake im Jahr 2019 drei Brandeinsätze und 34 Hilfeleistungen für andere Wehren absolviert, wobei dafür insgesamt 399 Einsatzstunden anfielen. „Trotz der Trockenheit war das recht wenig“, sagte er. Hinzu kommen viele hundert weitere Stunden für Ausbildung, Gerätepflege, Bürokratie und mehr.