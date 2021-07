Schkölener Kindern Verhalten im Straßenverkehr erläutert

Schkölen. Der Kontaktbereichsbeamte der Polizei widmet sich der Verkehrserziehung. Schulanfänger sollen sicher unterwegs sein.

Was für Erwachsene Alltag ist, kann für Kinder besondere Gefahren bereithalten: unübersichtliche Straßen, schnelle Autos, viel Verkehrsaufkommen. „Gerade das kann für unsere Wackelzähne eine wirklich gefährliche Situation werden“, heißt es in einer Mitteilung des Kindergartens „Villa Kunterbunt“ in Schkölen.

Um die neuen Schulanfänger für diese Situationen zu rüsten, hat der Kontaktbereichsbeamte von Schkölen, Heiko Bauer, ihnen alle Verhaltens- und Verkehrsregeln erklärt und gezeigt, wie die Kleinen den Schulweg sicher meistern können. Die Erzieherinnen der „Villa Kunterbunt“ sind sehr dankbar für die Unterstützung durch den Polizisten.