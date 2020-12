Flächennutzungsplan für Schkölen: Dritter Entwurf liegt aus

Ein Flächennutzungsplan bildet für eine Gemeinde die Grundlage dafür, in welcher Weise und für welchen Zweck die vorhandenen Flächen sinnvoll genutzt werden können. Kommunale Flächen können etwa für Bebauung, Verkehrswege, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Erholung oder auch Naturschutz herangezogen werden. Im Schkölener Stadtrat wurde kürzlich über den nächsten Schritt bei der Erarbeitung des Flächennutzungsplans beraten. Der dritte Entwurf sollte öffentlich ausgelegt werden, dazu war ein Stadtratsbeschluss nötig.

Nach längeren Ausführungen über für 2021 geplante Bauprojekte auf dem Gebiet der Einheitsgemeinde leitete Bürgermeister Matthias Darnstädt (LL/BV/BI) über zur Vorstellung des neuen Entwurfs des Flächennutzungsplans. Eine Planerin berichtete daraufhin, dass der vorherige Entwurf von November 2019 bis Januar 2020 öffentlich einzusehen war.

Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit und mehrerer relevanter Träger öffentlicher Belange seien erwartungsgemäß Stellungnahmen zum Entwurf eingegangen. Diese seien erfasst und geprüft worden, um zu prüfen, ob diese eventuell Änderungen am Entwurf nötig machen würden.

Der Schkölener Stadtrat tagte unter Corona-Bedingungen im Ratskellersaal. Foto: Martin Schöne

Die Zahl der Änderungen im Vergleich zum zweiten Entwurf hält sich aber in Grenzen: Drei neue Areale zur Nutzung als Standort von Photovoltaik-Anlagen seien bestätigt worden. Ein neues Wohnbaugebiet in Schkölen sei im Entwurf drinnen geblieben. Auf eine Stellungnahme bezüglich der Aufhebung des Bebauungsplans in Willschütz habe man mit einer Verkleinerung der ausgewiesenen Fläche reagiert.

Auf Anregungen aus dem Dothener Ortsteil Tünschütz hin, sei hier ebenfalls auf das Interesse eingegangen worden, Gewerbeflächen zu erweitern. Derartige Ansinnen gebe es etwa aufseiten des Dachdeckerei- und Holzbaubetriebs Holz-Augustin und eines weiteren Betriebs. Laut den weiteren Erläuterungen zum Entwurf des Flächennutzungsplanes könne der zugehörige Umweltbericht unverändert bleiben.

In diesem Umweltbericht ist in der Kurzdarstellung der wichtigsten Ziele des Bauleitplans/Flächennutzungsplans zu lesen, dass der Einheitsgemeinde für Resterschließungen im Zeitraum der nächsten 15 Jahre noch 4,72 Hektar Wohnbauflächen, 1,17 Hektar gemischte Bauflächen, 0,44 Hektar Industrie- und Gewerbeflächen sowie 47,94 Hektar Sonderbauflächen zur Verfügung stehen.

In der Einheitsgemeinde gebe es zudem noch insgesamt 60 innerörtliche Baulücken, auf denen jeweils ein Wohngebäude errichtet werden könnte. Es gilt die Zielvorgabe, die dezentrale Siedlungsstruktur zu erhalten und diese harmonisch und effektiv weiterzuentwickeln. „Die Innenentwicklung der Siedlungen hat absolute Priorität gegenüber Siedlungsflächen-Erweiterungen“, heißt es in dem Bericht.

Für den dritten Entwurf sei auf Grundlage der vorangeschrittenen Ausarbeitung eine verkürzte öffentliche Auslegung von 15 Tagen sinnvoll, hieß es in der Stadtratssitzung weiter. Man ziele darauf, den Flächennutzungsplan für Schkölen im ersten Halbjahr 2021 abschließen zu können. Nachfragen aus der Runde der Ratsmitglieder gab es kaum. Der Stadtrat billigte mit seinem Beschluss letztlich die Auslegung des dritten Entwurfes des Flächennutzungsplanes.