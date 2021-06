Schkölener Subbotnik

Frühjahrsputz, Arbeitseinsatz, Großreinemachen oder Putztag. Egal wo ich bisher innerhalb Thüringens von gemeinschaftlichen Aufräumaktionen berichtet habe, stets erwähnte jemand, dass man dies ja unter dem Begriff Subbotnik noch von früher kenne. Für derlei persönliche Erfahrungen bin ich mit meinen wenigen Jahren als Kind der DDR schlicht zu jung. Laut der Wikipedia ist der Subbotnik „eine in Sowjetrussland entstandene Bezeichnung für einen unbezahlten Arbeitseinsatz am Sonnabend.“

Weiter heißt es da: „In der DDR wurde die Freiwilligkeit zwar hervorgehoben, nicht selten gab es jedoch einen beträchtlichen Druck für diese Arbeitseinsätze. So wurde auch so manches behördliche Wohlwollen von der – wohl sehr gut beobachteten und registrierten – Teilnahme an diesen Subbotniks abhängig gemacht.“

Ich denke, ein bisschen Druck existiert auch heute noch bei solchen Putzaktionen. Sicher keiner, bei dem man von Behördenseite eventuell negative Auswirkungen eines Fernbleibens befürchten müsste. Aber auch heute dürfte auf der sozialen Ebene noch genau registriert werden, wer bei so etwas mitmacht und wer eben nicht. Ist aber am Ende egal: Hauptsache ist doch, dass in Schkölen die Waldbühne wieder schmuck gemacht wird.