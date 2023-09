Schlagerparty, Töpferkurs und mehr im Klubhaus Crossen

Roland Kaiser wird zwar nicht persönlich bei der Schlagerparty in Crossen dabei sein. Aber eine „Roland Kaiser und Udo Jürgens“-Liveshow steht auf dem Programm am 7. Oktober.

Crossen. Gymnastik, einen Reisebericht, Töpfern und eine Party hat das Crossener Clubhaus vorbereitet.

Das Klubhaus Crossen hat sein Programm bis Mitte Oktober vorgestellt. So gibt es „Sanfte Gymnastik für Körper und Geist“ am Montag, 25. September, 10 Uhr. Am Tag darauf ab 19 Uhr ist der Kulturdienstag mit dem Thema „Mit dem Rad 16.000 Kilometer durch Australien“. Dazu wird es einen multimedialen Reisebericht von Harald Lasch geben.

Nach sechs Radreisen durch Asien war der Crimmitschauer Weltenbummler 2019 neun Monate lang in Australien unterwegs und legte dabei 16.000 Kilometer mit dem Rad zurück. Ausgangs- und Endpunkt war Perth in Südwestaustralien. Gezeigt werden unter anderen die Stadt Perth, die Pineapple Wüste, ein Koala-Krankenhaus, Wasserfälle, die Hafenstadt Port Hedland, Alice Springs und der Ayers Rock.

Der Bauernmarkt – geplant für den 22. Oktober – wird vorbereitet am Mittwoch 27. September, ab 13 Uhr. Die Osterkrone soll sich dann zur Erntekrone wandeln und den Vorplatz des Klubhauses schmücken. Wer Lust hat, mit dabei zu sein, soll sich im Klubhausbüro melden. Es wird noch Stroh und herbstlicher Schmuck benötigt. Organisiert wird das von den „Clubschächtelchen“ und der Senioren-Power-Gruppe.

Ebenfalls am 27. September findet ab 16 Uhr der Töpfernachmittag mit Dorle statt. Hübsche Dinge für Haus, Hof und Garten sollen gefertigt werden. Und am Samstag, 7. Oktober, steigt ab 19 Uhr die Schlagertanzparty mit Michael Kux und DJ Sven WY. Geboten wird eine „Roland Kaiser und Udo Jürgens“-Live-Show, ganz nach dem Motto „Erlebe die Nacht der Nächte“ soll gefeiert werden. Karten für die Schlagerparty gibt’s im Blumengeschäft „Sonnenblume“, Flemmingstraße 9, und bei „Croco-Diel“, Schlossstraße 33.