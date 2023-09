Schlagersängerin zu Gast in Kleinebersdorf

Am 28. Oktober tritt die Schlagersängerin Katharina Herz (4.v.l.) in der Kleinebersdorfer Kirche auf um das Ansinnen der Kirchgemeinde zu Unterstützen, das Kirchendach zu sanieren. Gemeinsam mit Bodo Kiel,Norbert Heinz, Dr. Albert Weiler, Angelika Pitzel und Heike Lieske (v.l.) informierte sie sich vor Ort über die Gegebenheiten, um das Konzert bestmöglich zu absolvieren.

Kleinebersdorf. Weshalb ein Konzert bei der Sanierung des Kirchendaches helfen soll

Zu einem besonderen Kirchenkonzert laden die Mitglieder der Kleinebersdorfer Kirchgemeinde am Samstag, 28. Oktober um 16 Uhr in die dortige Kirche ein. Es soll ein Ohrenschmauß für die Liebhaber schöner und außergewöhnlicher Stimmen und Melodien werden. „Von Herz zu Herz“ lautet das Motto, unter dem die erfolgreiche Schlager- und studierte Opernsängerin Katharina Herz zu einer gefühlvollen musikalischen Reise einlädt.

Besinnlichkeit in besonderem Ambiente

Katharina Herz ist Trägerin der Goldenen Stimmgabel, Siegerin der Superhitparade im ZDF und schaut in den vergangenen 20 Jahren in der deutschen Musikbranche auf mehr als beachtliche 300 TV-Auftritte und weit über 2000 Live-Auftritte zurück. Die Sängerin kann in diesem Programm mit zu Herzen gehenden feierlichen Liedern, ihren emotionalen Erfolgstiteln wie „Addio“ oder „Die Liebe lebt“, zauberhaften Balladen sowie bekannten Welthits, Evergreens und Melodien die Raum und Zeit für Besinnlichkeit in dem ganz besonderen Ambiente der wunderschönen Kirche lassen, erlebt werden.

Kirchendach muss dringend saniert werden

Hintergrund dieses Konzertes ist die Tatsache, dass das Kirchendach dringend saniert werden muss und die Finanzierung hierfür noch nicht steht. Die Arbeiten im Innenbereich sind abgeschlossen, jedoch lösen sich die Ziegel im mittleren Kirchenbereich, trotz junger 80 Jahre, bereits regelrecht auf. Immer wieder fallen Ziegelbrocken herunter, teilweise sind kleine Löcher im Dach mit bloßem Auge zu erkennen. „Erste Kostenvoranschläge für eine Neueindeckung des Daches wurden eingeholt. Jedoch verlangt die Denkmalschutzbehörde eine Neueindeckung mit Biberschwanz-Ziegeln. Dies erforderte eine kostenintensive Neuberechnung der Statik (3.000 Euro) und erhöhte die veranschlagten Kosten von 12.000 Euro auf 56.000 Euro. „Allerdings beteiligt sich die Denkmalschutzbehörde in keiner Form an den Kosten“, ärgert sich der Kleinebersdorfer Bodo Kiel, der sich seit Beginn der Sanierungsarbeiten rund um die Kirche sehr engagiert.

Geld soll eingespielt werden

Zahlreiche Benefizveranstaltungen wurden in der Kirche bereits durchgeführt, so unter anderem das Konzert mit Gunther Emmerlich. Doch trotz der Hilfe zahlreicher Einwohner Kleinebersdorfs sowie vieler Aktionen zu Gunsten der Kirche ist der Eigenanteil für die Sanierung des Kirchendaches noch nicht erbracht. Mit dem Konzert von Katharina Herz, welche sich jüngst die Location persönlich anschaute, mit den Verantwortlichen vor Ort (Bürgermeister Norbert Heinz, Heike Lieske, Angelika Pitzel – beide Kirchenälteste, Bodo Kiel sowie Chef der Verwaltungsgemeinschaft Albert Weiler) sprach, so nun ein weiterer Teil des benötigten Geldes eingespielt werden. Eintrittskarten sind ab sofort im Tälermarkt Ottendorf sowie in der Verwaltungsgemeinschaft Hügelland erhältlich.