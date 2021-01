In der Nacht zum Neujahrstag hat es geschneit - zumindest in Schlöben, einer Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis.

In der Nacht zum Neujahrstag hat es geschneit - zumindest in Schlöben, einer Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis. Die Kinder Hannes (9) und Jakob (6) sind ganz aufgeregt und bereits seit 8 Uhr morgens dabei, den Schnee zu formen. So bauten die Kinder eine Schneemannfamilie in ihrem Hühnerstall und probierten sich auch an einem Iglu, bevor der Schnee wieder anfing zu tauen.