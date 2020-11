Schlüsselübergabe und Karneval-Krönung in Stadtroda abgesagt

Nahezu bis zur letzten Minute gewartet haben die Mitglieder des Stadtrodaer Carneval Club (SCC), um die Entscheidung gegen die Rathausstürmung und die damit verbundene offizielle Eröffnung der neuen Session bekannt zu geben. SCC-Präsident Andreas Koch sagt: „Wir haben gewartet, gehofft und doch verloren. Es war die Hoffnung auf einen etwas anderen Start in die fünfte Jahreszeit!“ Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

„Schweren Herzens müssen wir leider wegen der unzähligen Auflagen und Bedingungen die Schlüsselübergabe am Rathaus und auch die Eröffnungsfeier mit der Krönung des neuen Prinzenpaares in der Lagerhalle am Wochenende absagen“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. „Unser neues Prinzenpaar hat sich sehr streng an die Geheimhaltungsregeln gehalten und kann nun doch nicht noch länger im geheimen Kämmerlein bleiben. Deswegen wollen wir heute das Geheimnis lüften: Prinzessin Kathrin die IV. und Prinz Martin der I. geben sich die Ehre, in dieser total verrückten Zeit das Zepter des SCC hoch und in Ehren zu halten.“

In diesem Sinne gehe auch ein besonderer Dank an das bisherige Prinzenpaar Lydia die I. und Christian der II. „Sie waren ein tolles, kommunikatives Prinzenpaar. Beiden wünschen wir alles Gute für ihr zukünftiges Babyglück.“

SCC-Präsident Koch blickt auch mit mulmigem Gefühl auf das derzeit brachliegende Vereinsleben. „Sehr traurig stimmt uns als Verein im Besonderen die nicht stattfindende Kinder- und Jugendarbeit“, sagt er.

„Der Pandemie und den damit verbundenen Beschränkungen zum Opfer fallen werden auch leider die Veranstaltungen der offizielle Session im Februar 2021. Unter den gegenwärtigen Bedingungen ist uns eine Durchführung personell und finanziell nicht möglich. In der Hoffnung, ohne Einnahmen das Vereinsleben und das Vereinshaus am Laufen zu halten, werden wir alles daran setzten, sobald es die Lage wieder zulässt, im zeitigen Frühjahr verschiedene kleinere Veranstaltungen für und mit euch zu planen und durchzuführen. Ideen haben wir sehr viel. Welche machbar sind wird sich zeigen“, so Koch.

Derzeit noch im Plan des Stadtrodaer Carneval Club steht die gemeinsame Veranstaltung mit den Keglern des SKK Gut Holz Stadtroda am 12. Dezember im Innenhof des Schützenhauses. „Also alle Daumen drücken, dass der Kegeladvent wieder stattfinden kann“, heißt es.