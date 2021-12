Schnelleres Internet für Bürgel

Bürgel. Auch in Albersdorf und Waldeck verbessert sich das Internettempo.

Ab Ende Dezember können rund 970 Haushalte in der Stadt Bürgel sowie in den Gemeinden Albersdorf und Waldeck noch schneller im Netz surfen. Das maximale Tempo steigt beim Herunterladen auf bis zu 250 Megabit pro Sekunde (Mbit/s). Damit haben Nutzer einen leistungsstarken Anschluss für alle Ansprüche. Digitales Lernen und Arbeiten sowie Streaming und Gaming sind gleichzeitig möglich. Dafür hat die Telekom in den Gemeinden neue Systemtechnik in insgesamt acht grauen Kästen am Straßenrand eingebaut. Diese sorgt für höhere Bandbreiten.

„Homeoffice und Homeschooling zeigen: Mehr Geschwindigkeit am eigenen Anschluss hilft viel. Schließlich soll alles ruckelfrei laufen. Wir verzeichnen seit Monaten eine verstärkte Nachfrage nach mehr Bandbreite“, sagt Marcel Albert, Regionalmanager der Deutschen Telekom. Da passe es gut, dass die Telekom ihr Netz in Albersdorf, Bürgel und Waldeck weiter ausbaut. Jetzt sei die Geschwindigkeit im Netz mehr als doppelt so schnell verfügbar – je nach gebuchtem Tarif.

„Für unsere Gemeinden ist eine moderne digitale Infrastruktur wichtig, damit Familien und Betriebe vor Ort gute Standortbedingungen haben“, sagten die Bürgermeister Johann Waschnewski (Bürgel), Torsten Döhler (Albersdorf) und Roland Panitz (Waldeck).