Schöne Bescherung

Saale-Holzland Frank Kalla über einen Todesfall und ungebetene Geschenke

Gevatter Tod hat noch nie danach gefragt, ob es der richtige Zeitpunkt ist, wann ein Mensch aus diesem Leben gehen muss. Umso schmerzlicher ist es, wenn jemand wie Gunther Emmerlich plötzlich und unerwartet Abschied von den Bühnen dieser Welt nimmt.

Ja, ich kannte, wie viele Tausende Menschen auch, diesen großen Opernsänger und Entertainer - zu DDR-Zeiten aus dem Fernsehen, später als Journalist bei Presseterminen persönlich. Gunther Emmerlich wird mir immer als ein ganz besonderer Mensch in Erinnerung bleiben. Immer blickte er im Gespräch seinem Gegenüber fest in die Augen, man sah den Schalk in seinem Gesicht, wenn er eine besondere Pointe setzte. Er war rast- und ruhelos und doch ein Pol, der Stärke, Geist und Ruhe vereinte.

Als Gunther Emmerlich 1987 mit seiner „Showkolade“ im DDR-Fernsehen an den Start ging, da staunte auch ich über die vielen Spitzen, die er gegen Misswirtschaft und andere Fehler im DDR-System machte und damit auch gegen die SED-Spitze schoss. Es war diese Geradlinigkeit, der Gunther Emmerlich bis an sein Lebensende treu geblieben ist. Nicht nur mir, sondern allen, die ihn mochten und schätzten, wird er wohl immer in guter Erinnerung bleiben.