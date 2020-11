Schöner einkaufen in Eisenberg zur Weihnachtszeit

Einen Nachtweihnachtsmarkt wird es in diesem Jahr in Eisenberg nicht geben. Darüber hatte die Stadt bereits im Oktober informiert. „Zusammen mit der Eisenberger Innenstadtinitiative haben wir aber nach Alternativen gesucht“, sagt Bürgermeister Michael Kieslich (CDU). Vor allem sollte ein Angebot gefunden werden, dass sich nicht auf ein Wochenende konzentriert, sondern mit Blick auf das Corona-Infektionsgeschehen über eine längere Zeit gestreckt werden kann. Mit der „Eis-Weihnacht“ will man Eisenbergern und anderen Interessierten ab dem 27. November zumindest ein bisschen weihnachtliches Flair in die Stadt holen.

Dazu gehört das „Shoppen im Advent“, bei dem viele Händler der Innenstadt ihren Kunden besondere Einkaufserlebnisse bieten wollen. „Viele Geschäfte haben sich Aktionen überlegt“, sagt Christine Daum, Vorsitzende der Eisenberger Innenstadtinitiative. Das könnten Rabatte sein, oder auch eine weihnachtliche Leckerei, die für Gäste bereitliegt. Mit Beginn am 26. November wird es den ganzen Advent über „lange Donnerstage“ geben, an denen die Läden bis 20 Uhr geöffnet bleiben.

Hinter dem Türchen des Adventskalenders verbergen sich Gutscheine

Mit einer Stempelkarte, auf der jeder Einkauf samt Wert vermerkt wird, kann man sich am Adventskalender beteiligen. Wer für mindestens 50 Euro eingekauft hat, gibt die Karte in teilnehmenden Geschäften ab und kann – so Fortuna mitspielt – Tagespreise gewinnen. „Das sind zum Beispiel Gutscheine für Restaurants oder Fitnessstudios“, so Christine Daum. Am 24. Dezember wird unter den abgegebenen Stempelkarten zudem ein Hauptpreis verlost, der hier noch nicht verraten wird.

Vorwiegend an den Donnerstagen und an den Advents-Wochenenden soll es auch ein kleines Kulturprogramm geben. „Kultur in Bewegung“, beschreibt es Stadtmanager Max Nottrodt. Akteure, die sonst beim Nachtweihnachtsmarkt mitwirken, werden singend, musizierend oder anderweitig kreativ durch die Innenstadt laufen und so für Unterhaltung sorgen. Der große beleuchtete Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz und die Weihnachtslichter im Steinweg runden die Weihnachtsstimmung in der Stadt ab.

Krippenweg wird am ersten Advent in der Stadtkirche eröffnet

Zum Nulltarif können Besucher den Eisenberger Krippenweg entdecken, der in diesem Jahr unter Federführung von Monika von Thaler erstmals in der Innenstadt aufgebaut wird. Krippen aus verschiedenen Regionen werden dort in mehreren Schaufenstern präsentiert, auf einem Flyer findet man dazu passende Hintergrundinformationen.

Eröffnet wird der Krippenweg am ersten Adventssonntag, 29. November, um 10 Uhr mit einem Familiengottesdienst in der Stadtkirche. Im Anschluss führen mehrere Stationen auf dem Krippenweg bis zur Katholischen Kirche. Bis zum 10. Januar kann der Weg auch ganz individuell entdeckt werden.