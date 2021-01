Ein Schornsteinfeger im Saale-Holzland und das Glück im Allgemeinen

Seit dem 1. Oktober 2016 ist Matthias Schupfner Chef im Kehrbezirk „SHK 003“. Für vorerst sieben Jahre ist der 44-jährige Oberpfälzer vom Thüringer Landesverwaltungsamt in Weimar als bevollmächtigter Bezirksschornsteinfegermeister für die Stadt Bürgel und ihre Ortsteile sowie für Graitschen, Poxdorf und Nausnitz bestellt worden. In 40 Ortschaften der Region und etwa 2700 Haushalten ist er unter anderem zuständig für die Feuerstättenschau, die Abnahme von Feuerstätten und für Fragen rund ums Thema Energie-Ein­sparungsverordnung. Und wie steht es um die Sache mit dem Glück?

Nervt es Sie, von Leuten immer wieder nach einer Portion Glück gefragt zu werden?

Nein, das nervt mich nicht. Zumal mein Mitarbeiter mehr Kundenkontakt hat als ich. Ich bin mehr der Verwalter des Kehrbezirkes. Aber natürlich bin auch ich draußen unterwegs. Nach mehr Glück wurde ich im Corona-Jahr übrigens auch nicht gefragt. Eher zum Beispiel danach, ob ich überhaupt im Gebäude sein darf. Das war zumindest zu Beginn der Pandemie so. Mittlerweile hat sich alles wieder normalisiert.

Haben Sie in Ihrem Beruf selbst schon einmal Glück gebraucht?

Natürlich, aber hallo! Auch wir Schornsteinfeger benötigen doch Glück. Es kann schließlich immer mal etwas schiefgehen. Ich hatte zum Beispiel Glück, als ich einmal auf ein Grundstück gegangen bin ohne zu sehen, wo die Klingel ist. Plötzlich kam ein zähnefletschender Hund auf mich zugerannt und wollte mich wirklich am Krawittel packen, wie wir in Bayern sagen. Zum Glück habe ich es geschafft, über den Zaun zu springen. Der Hund blieb glücklicherweise hinter der geschlossenen Gartentür stehen, so dass ich die Situation ohne Blessuren überstanden habe. Diese Geschichte ist zwar sehr lange her, aber das war für mich ein schlimmes Ereignis, das ich nie vergessen werde.

Was wünschen Sie Ihrem Berufsstand und sich für 2021?

Ich würde mir wünschen, dass die Menschen grundsätzlich mehr Verständnis füreinander haben und dass sie geduldig sind, dass es wieder besser wird. Meinem Berufsstand geht es relativ gut. Wir haben gut zu tun. Natürlich wünsche ich meinen Kollegen Glück bei allen Tätigkeiten, dass kein Unfall geschieht und sie allezeit gute Kundschaft haben.