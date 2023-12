Schüler können endlich zurück in ihre alte Schule

Heideland Das größte Bauvorhaben des Landkreises der letzten Jahre ist fertig geworden. Insgesamt wurden 3 Millionen Euro investiert

Die Schulklassen und Lehrkräfte der Grundschule „Heinrich Heine“ Königshofen konnten in dieser Woche zurück in ihr angestammtes Schulgebäude im größten Ortsteil der Gemeinde Heideland umziehen. Seit Sommer 2022 fand der Unterricht übergangsweise in der ehemaligen Regelschule in Crossen statt, weil an die Königshofener Schule umfangreich angebaut und saniert wurde.

Jetzt sind die Bauarbeiten im Gebäude weitestgehend abgeschlossen. „Rund drei Millionen Euro haben wir als Saale-Holzland-Kreis mit Unterstützung des Landes an der Schule investiert“, sagt Landrat Andreas Heller (CDU). „Es war damit eines der größten Bauvorhaben unseres Landkreises in den vergangenen zwei Jahren“. An der Schule wurde ein Rettungstreppenhaus sowie ein zweiter Rettungsweg gebaut, der für den Brandschutz wichtig sei.

Baukosten höher als gedacht

Ursprünglich waren für die Bauarbeiten 2,1 Millionen Euro eingeplant. Doch die Baukosten haben sich mittlerweile um durchschnittlich 20 Prozent erhöht - das summiert sich bei dieser Maßnahme auf rund 500.000 Euro. Zudem wurden weitere Sanierungsmaßnahmen umgesetzt, die ursprünglich noch nicht in der Planung beinhaltet waren. Dazu zählen Entwässerung innen wie außen, die komplette Umsetzung von Unfallverhütungsvorschriften sowie Maler- und Sanierungsarbeiten in größerem Umfang als vorgesehen. Durch die zusätzlichen Arbeiten verlängerte sich auch die Bauzeit.

Jetzt seien Schüler und Lehrer froh, dass der Umzug noch vor Weihnachten erfolgen konnte. „Das war für uns eines der schönsten Ereignisse dieses Jahres“, sagt die amtierende Schulleiterin, Anett Richter. Im Frühjahr sollen dann noch die Außenanlagen gestaltet werden. Die Kinder erwartet unter anderem ein grünes Klassenzimmer, eine Weitsprunganlage und eine Balancierstrecke. Im Schulgarten haben Eltern bereits Hochbeete angelegt. Auch für die Außenanlagen-Gestaltung seien Helfer willkommen. Ende Mai 2024 wird zum Abschluss der gesamten Baumaßnahmen ein großes Schulfest geplant. red