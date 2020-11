Schüler der Klasse 7b aus dem Friedrich-Schiller-Gymnasium haben die Stolpersteine der Familie May gereinigt und zum Gedenken Blumen niedergelegt. Am 9. November jährt sich die Reichspogromnacht.

Eisenberg. Siebtklässler aus dem Friedrich-Schiller-Gymnasium wollen so an jüdische Mitbürger erinnern.

Schüler putzen Stolpersteine in Eisenberg

Am Montag, 9. November, jährt sich die Reichspogromnacht, in der das NS-Regime 1938 Gewaltmaßnahmen gegen Juden organisiert und gelenkt hat. Schüler der neunten Klasse aus dem Friedrich-Schiller-Gymnasium hatten für die Opfer eigentlich eine kleine Gedenkfeier vorbereitet. „Sie wollten aus dem Tagebuch der Anne Frank lesen, und damit an alle verfolgten jüdischen Mitbürger erinnern“, sagt Lehrerin Floreen Brömel.

Coronabedingt musste die Gedenkfeier abgesagt werden, Schüler des Gymnasiums nahmen die Reichspogromnacht aber zum Anlass, Stolpersteine zu putzen. Anton Meenzen, Oskar Kretschmar, Emily Schäfer-Ziegler, Lydia Vater und Konstantin Hahn aus der 7b reinigten die Steine vor der Elisabeth-Apotheke, die zum Gedenken an die jüdische Familie May eingesetzt wurden, und legten Blumen nieder. „Denn es darf nie vergessen werden, was passiert ist“, betont Floreen Brömel. Den Schulen komme bei dieser Erinnerungsarbeit eine wichtige Aufgabe zu.