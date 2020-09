Schülercafé mit Hygienekonzept wieder in Betrieb

Die Rückkehr zu einer Art von Normalität ist im Corona-Jahr 2020 eine große Sache. An der Regelschule “Karl Christian Friedrich Krause” in Eisenberg konnte im September ein Schritt in dieser Richtung gemacht werden, denn das beliebte Schülercafé des Hauses ist wieder geöffnet. Der Förderverein der Schule hat sich ins Zeug gelegt, um das Café mit einem angepassten Hygienekonzept wieder öffnen zu können.