Schülern im Saale-Holzland Zukunftstechnologie näher bringen

Im sogenannten „Sensor Space“ am Tridelta-Campus in Hermsdorf sollen Kinder und Jugendliche nicht nur lernen wie Zukunftstechnologien angewendet werden können, sondern auch, wie diese entwickelt werden. Kurse und Arbeitsgemeinschaften an den Nachmittagen sollen den schulischen Unterricht ergänzen – das Experimentieren steht hierbei im Vordergrund. Dieses pädagogische Angebot wird nun mit 450.000 Euro vom Bund gefördert.

Im „Sensor Space“ werden die MINT-Fächer – also Mathematik, Informatik, Natur- und Ingenieurwissenschaft und Technik – erfahrbar gemacht: Programmieren, CNC, Automatisierung, Big Data, IoT Datenverarbeitung, Künstliche Intelligenz, Löten, Fräsen, Keramikfertigung, 3D-Druck, Fertigungskontrolle und -bewertung sowie die Grundlagen der Sensorik werden vermittelt.

Ort des Geschehens sind Räume am Staatlichen Berufsschulzentrum Hermsdorf-Schleiz-Pößneck (SBSZ) in Hermsdorf, die der Saale-Holzland-Kreis zur Verfügung stellt. Außerdem wird es Kurse an den Schulen vor Ort in den Landkreisen Greiz, Saale-Orla-Kreis und Saale-Holzland-Kreis und verschiedene andere dezentrale Veranstaltungen geben.

Ziel: 300 bis 500 Schüler im Jahr mit wöchentlichen Angeboten zu erreichen

Die „Sensor Space“-Angebote stehen vor allem den Schülerinnen und Schülern der rund 40 weiterführenden Schulen zur Verfügung. Rund 15.000 Schüler der Altersklasse von 10 bis 16 Jahren haben bei verschiedenen Veranstaltungen die Möglichkeit, den „Sensor Space“ kennenzulernen. Ziel ist es, nach einer Aufbauphase des Mitmachlabors etwa 300 bis 500 Schüler im Jahr mit wöchentlichen Angeboten zu erreichen.

Gefördert werden vom Bund nun technische Ausstattung und eine neue pädagogische Stelle sowie ein Sensor-Space-Mobil.

Laut Bundesministerium für Bildung und Forschung kommt der MINT-Bildung für die Gestaltung der digitalen Transformation und des technologischen Wandels eine zentrale Rolle zu. „Insbesondere die Jüngeren müssen ein vertieftes Verständnis für technische und naturwissenschaftliche Zusammenhänge entwickeln. Das erleichtert eine berufliche oder akademische Ausbildung in diesem Bereich, ist die Grundlage für die Bewältigung großer gesellschaftlicher Herausforderungen und zugleich entscheidend für die künftige wirtschaftliche Leistungs- und Innovationsfähigkeit Deutschlands und Europas“, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums.

Mit dem Mitmachlabor „Sensor Space“ leisten der Tridelta-Campus und dessen Kooperationspartner einen entscheidenden Beitrag für die technische Bildung von Kindern und Jugendlichen und die damit zusammenhängende digitale Transformation der Gesellschaft in Ostthüringen. Die Wirtschaftskraft der Region stützt sich auf Ingenieurleistungen in Bezug auf Werkstoffe, Fertigungsverfahren, Elektronik und Sensorik.

Damit ergänzt der „Sensor Space“ das Angebotsportfolio der nahegelegenen Schülerforschungszentren (SFZ) Jena und Gera der Stiftung für Technologie und Forschung Thüringen.