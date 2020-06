Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schülerprojekte im Saale-Holzland-Kreis ausgezeichnet

Der Förderpreis für zukunftsweisende Projekte von Schülerinnen und Schülern im Saale-Holzland-Kreis ist zur Tradition geworden. In diesem Jahr überbrachte Landrat Andreas Heller (CDU) persönlich die Urkunden und informierte sich vor Ort in den Schulen über Details und Entstehungsgeschichte der einzelnen Projekte, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes.

Den 3. Platz erkannte die Jury dem Projekt „Innovation in der Technik – 3D-Druck“ von Christian Finke aus der Staatlichen Regelschule „J. W. Heimbürge“ Kahla zu. Digitales Lernen und Medienbildung spielen eine zunehmende Rolle in der Schule. Ein Beispiel dafür seien 3D-Drucker, die bereits heute im Unterricht genutzt werden und Schüler an diese innovative Technologie heranführen. Christian Finke habe diese Entwicklung erkannt und deshalb seine Abschlussarbeit in der Arbeitsgemeinschaft Technik über den Bau einer fahrbaren Station für den von der Wohnbaugesellschaft Kahla gesponserten 3D-Drucker verfasst.

In dieser fahrbaren Station habe die notwendige Technik einen sinnvollen und geordneten Platz; sie findet den Weg in jeden Klassenraum und kann dort mit wenigen Handgriffen eingesetzt werden. Dank Christian Finkes innovativen Projekt könnten sowohl Schüler der Regelschule Kahla als auch Schüler aus anderen interessierten Schulen diese Technik nutzen. Der 3. Platz ist verbunden mit einem Preisgeld in Höhe von 200 Euro.

Senioren das Smartphone erklärt

Der 2. Platz geht an das Projekt „Smartphones und Senioren – funktioniert das?“ vom Staatlichen Gymnasium „J. H. Pestalozzi“ Stadtroda. Dank moderner Technik können wir besser denn je Kontakt zu unseren Liebsten halten. Ältere Menschen tun sich damit mitunter jedoch schwer. Die Skepsis der älteren Generation gegenüber dem Smartphone sei oftmals groß.

Drei Schülerinnen des Gymnasiums – Nima Bültge, Maike Gräfenstein und Emilie Gräfe – hätten dieses Problem erkannt und sich deshalb entschlossen, einen Smartphone-Kurs für Senioren im Anfängerbereich anzubieten. Einmal wöchentlich wurde den älteren Menschen die Grundlogik des Smartphones vermittelt, um sicher im Umgang mit den wichtigsten Funktionen, zum Beispiel Schreiben von Kurznachrichten, Herunterladen von Apps und Umgang mit der Kamera zu werden, heißt es. Mit dem Projekt sei es den Schülerinnen gelungen, Ängste gegenüber neuer Technik bei den Senioren abzubauen. Dies könne auch hilfreich sein, wenn man krank oder ans Haus gebunden ist.

Der 2. Platz ist verbunden mit einer Anerkennung in Höhe von 250 Euro.

Ungenutzte Fläche in einen „grünen Schulhof“ verwandelt

Den 1. Platz mit der höchsten Jurybewertung erzielte das Projekt „Unser grüner Schulhof“ der Staatlichen Regelschule „J. W. Heimbürge“ Kahla. Der Schulhof ist ein Platz zum Spielen und Erholen, wo man Freunde trifft und Spaß hat, ein Platz zwischen Unterricht und Lernen. Bewegungs- und Ruheräume im Grünen suche man jedoch oft vergebens. Angesichts der Zunahme von Ganztagsangeboten und der damit wachsenden Aufenthaltszeit der Schüler in der Schule, seien die Anforderungen an einen Schulhof entsprechend gestiegen.

So sei an der Kahlaer Regelschule die Idee entstanden, eine bisher ungenutzte Fläche des Schulgeländes in einen „grünen Schulhof“ zu verwandeln. 2018 hätten sie damit am Wettbewerb „10 grüne Schulhöfe für Thüringen“ der Deutschen Umwelthilfe teilgenommen und dabei als „Umsetzungsschule“ ausgewählt worden.

Von da an wurde geplant, gebuddelt und gebaut. In die Umsetzung waren zahlreiche Schüler und Lehrer eingebunden. Das Ergebnis könne sich sehen lassen. Es ist ein Naturerlebnisraum mit Hochbeeten, Teichen, Insektenhotels sowie gemütlichen Sitzmöbeln entstanden. Dieser grüne Schulhof lade zum Verweilen ein und sei ein attraktiver Lebens- und Lernraum unter freiem Himmel, der noch viele Schülergenerationen erfreuen soll.

Der 1. Platz ist mit einer finanziellen Zuwendung in Höhe von 450 Euro verbunden.

Landrat lobt die Projekte

Landrat Andreas Heller bedankte sich bei allen beteiligten Schülern und Lehrern, insbesondere auch beim Leiter der Kahlaer Technik-AG, dem pensionierten Lehrer Hans-Christian Schmidt, für ihre Kreativität und ihr Engagement.

Er beglückwünschte alle Preisträger und sprach die Hoffnung aus, dass die ausgezeichneten Projekte rege genutzt, gut gepflegt beziehungsweise erfolgreich weitergeführt werden.