Nickelsdorf: Schülerwerkstatt trotz Einschränkungen ein Erfolg

Die Regionale Aktionsgruppe Saale-Holzland und die Träger der Jugendarbeit haben auch in diesem Jahr unter den Corona-Bedingungen eine Schülerwerkstatt auf die Beine gestellt. Zu der eintägigen Veranstaltung mit Hygienekonzept versammelten sich 40 Schüler und zehn Jugendarbeiter kürzlich im Rittergut Nickelsdorf, um ihre Zukunftsideen zu entwickeln.

Die Veranstaltungsmethodik war ein neues Format, heißt es in einer Mitteilung. Sie nennt sich „Design-Thinking, was im Wesentlichen aus Gruppe finden, Kennenlernen, Idee entwickeln, Storyboard erstellen, mehrmaliges Feedback einholen und dann die Erschaffung eines Prototypen bestand.“ In zwei Gruppen entstanden Modelle zur zukünftigen Umgestaltung des Schulhofes in der Regelschule Kahla mit Rehraufen (Waldschänken) und Pavillon, mehr Grün und Schatten, aber auch Fahrradständern und Mülleimern. „Damit die Umsetzung nicht nach den Prototypen endet, wurden zwei Paten benannt, die das Projekt zukünftig unterstützen werden, namentlich Jens Petschulat und Lutz Zorn.

Ein ähnliches Projekt fertigten Schüler der Gemeinschaftsschule Bürgel. Ihnen geht es um die dringende Renovierung des Sportplatzes in Bürgel. Bastian Berger, Gebietsjugendpfleger des Ländliche Kerne e.V. will die Schüler bei der Umsetzung unterstützen.

Ein ganz anderes Projekt haben die Schülerinnen des Gymnasiums in Stadtroda vorbereitet. Sie wollen den Abschluss des nächsten Schuljahres mit einem Schul-Festival begehen. Dafür haben sie ein Areal in der Schule mit Bühne, Ständen und Hüpfburg geplant. Bei der Umsetzung unterstützen wird sie ihre neue Schulsozialarbeiterin Franziska Geisenhainer.

Einige Schüler aus Stadtroda, Schkölen und Kleineutersdorf haben sich sehr intensiv über die Umsetzung von Skateparks, Downhill-Strecken und sonstigen Jugendtreffs ausgetauscht.

Klassenzimmergestaltung überlegt

Die Schüler der Eisenberger Regelschule wünschen sich eine Grundsanierung der Schule, damit sie sich wohlfühlen können. Dazu wurde im gebastelten Prototyp ein Schulhaus mit Schulhof geplant und in den vorbereitenden Skizzen schon ganze Klassenzimmer eingerichtet.

Eisenberger Gymnasiasten fordern einen Bahnhof für Eisenberg. Sie sehen ohne Bahnanbindung die Attraktivität der Kreisstadt mittelfristig sehr gefährdet, da Studenten und junge Menschen überhaupt eine schnelle und zuverlässige Anbindung an die Oberzentren Jena, Leipzig, Gera brauchen.