Schule in Crossen: Selbst der Ölgeruch ist schon weg

Am Donnerstagvormittag fand das Projekt „Umstellung der Wärmeerzeugung“ im Crossener Schulgebäude seinen Abschluss. Zur Endabnahme besah nicht nur Gabriele Steinmark, Sachbearbeiterin im Technischen Gebäudemanagement des Saale-Holzland-Kreises, das Ergebnis, sondern auch Vertreter mehrerer beteiligter Unternehmen. Mit dem 400.000-Euro-Vorhaben ist anstelle der früheren Ölheizung nun eine modernere Gasheizung eingebaut worden.

Die 100 Schüler der Grundschule und 60 Schüler der Regelschule „Elstertal“ müssen keine Winterkälte fürchten. Die Anlage ist bereits seit dem 14. September in Betrieb.

Die Hauptwasseraufbereitung der Schule. Foto: Martin Schöne

Der Gang durch die Heizungsräume offenbart eine komplexe Anlage mit drei Brennkesseln, vielen Rohren und Leitungen sowie weiteren für den Betrieb notwendigen Installationen. „Ich möchte mich in aller Form bei den Planern und den Baufirmen bedanken“, unterstrich Gabriele Steinmark. Für die Planungen in den Bereichen Heizung, Lüftung und Sanitär zeichnete demnach Rico Sacher vom Bad Klosterlausnitzer Sacher-Ingenieurbüro für Versorgungstechnik verantwortlich.

Wasserenthärtung in Crossen wichtig

Sacher erläuterte im Rahmen der Abnahme viele Elemente der verbauten Technik, vermittelte etwa die Funktion der Heizungsnachspeisung, mit der das Wasser im Kreislauf aufgefüllt werden kann, und beschrieb die speziellen Erfordernisse der Wasserenthärtung. In einem Raum im Erdgeschoss findet sich zunächst die Hauptwasseraufbereitung. Dort werde das Wasser schon einmal entkalkt. Mit 20 Grad deutscher Härte erreiche es dann eine zweite Station im Verteilerraum im Keller, um hier weiter entkalkt zu werden. Das ist nötig, um bei dem in Crossen sehr harten Wasser die Langlebigkeit der Anlage zu gewährleisten.

Wo es möglich war, wurde auf vorhandene Technik gesetzt. Neben zwei Heizkesseln, die aus der Schule in Bürgel stammen und nun in Crossen ihren Dienst tun, konnten etwa im Verteilerraum größtenteils Bestandspumpen genutzt werden. Im Erdgeschoss ist anstelle des früheren 50.000-Öltanks ein großer Arbeits- und Lagerraum für den Hausmeister entstanden. „Selbst der Ölgeruch ist schon raus“, sagte Steinmark. Wo früher die Spuren und der Schmutz jahrelanger Nutzung als Tanklager die Optik prägten, bietet nun der helle, offene Raum Platz für die vielen Aufgaben des Hausmeisters Klaus-Peter Wegmann. Diesem dankte die Sachbearbeiterin ebenfalls ausdrücklich für seine Arbeit in Zeit der Umrüstung.

Großer Dank an Beteiligte

Die neue Heizungsanlage ist seit Mitte September in Betrieb. Foto: Martin Schöne

Gabriele Steinmark erläuterte, dass für die bauliche Planung das Ingenieurbüro Thomas Oehme aus Schkölen verantwortlich war und die Bereiche Gerüstbau, Tischler-, Baumeister- und Malerarbeiten abdeckte. Sie dankte auch der MBU GmbH aus Berga, der Eisenberger Gerüstbau GmbH, der Tischlerei Uwe Müller aus Eisenberg, der Crossener W&S Maler GmbH und lobte besonders das Engagement der Borz GmbH aus Bad Klosterlausnitz als Spezialist für innovative Heiztechnik. Das Schulhaus verfüge nun über eine zukunftssicher Heizung. Eine solche Investition könne man auch unter dem Gesichtspunkt der Sicherung des Schulstandorts verstehen.

„Es war eine ganz schöne Leistung“, lautete ein Fazit aus der Runde zur Modernisierung der Heizung. So wurde etwa auch der Schornsteinkopf runderneuert. Dafür mussten zunächst etwa zwei Meter des Schornsteins abgetragen werden, weil das Mauerwerk marode war. Nachdem neu aufgemauert war, erhielt er eine neue Abdeckung. Der Schulstandort verfügt damit sprichwörtlich vom Scheitel bis zur Sohle über eine nagelneue Heizung.