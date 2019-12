Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schulkooperation Crossen – Schkölen wird geprüft

In Crossen fürchten Schule und Gemeinde um den Fortbestand des Schulstandortes. „Es kursiert das Gerücht, dass im nächsten Schuljahr keine fünfte Klasse für das neue Schuljahr zustande kommt“, sagt Bürgermeister Uwe Berndt (Die Linke). Auch jüngst auf der Einwohnerversammlung hatte er über die Sorge der Gemeinde um den Schulstandort Crossen berichtet.

Nicht allein die Gemeinde Crossen sorgt sie um den Schulstandort, der aus ihre Sicht bestens geeignet wäre, zu einem echten Schulcampus entwickelt zu werden. Sorge ist auch in der Schule selbst laut geworden. Das, was Eltern und auch Lehrer befürchten, haben Schülervertreter in einem Schreiben an den Thüringer Bildungsminister Helmut Holter (Die Linke) und an den Landrat Andreas Heller (CDU) als Haupt der Schulverwaltung geschickt. „Leider ist unser Schulstandort auf Grund minimaler Schülerzahlen und starken Lehrermangels stark gefährdet“, schreiben die Schulsprecherin der Crossener Regelschule Fabienne Gropp und ihr Stellvertreter Kevin Steuernagel. Sie fragen den Minister und den Landrat: „Wie soll es mit unserer schönen Schule weiter gehen?“

Seit zwei Jahren gibt es keine zehnte Klasse mehr an der Regelschule in Crossen, die Zehntklässler werden aufgeteilt an die Regelschule in Eisenberg und teils auch in Bad Köstritz. „Wir haben große Angst davor, für die zehnte Klasse an eine andere Schule wechseln zu müssen. Neue Lehrer, neue Mitschüler, größere Schulwege – dies alles weckt in uns die Angst, dass die Prüfungen darunter leiden“, sagen die Schüler.

Eine endgültige Lösung für den Schulstandort Crossen ist noch nicht in Sicht. Zu dem Brief der Schülersprecher heißt es aus dem Landratsamt: „Gegenwärtig können noch keine endgültigen Aussagen zu den darin geäußerten Fragen getroffen werden. Derzeit werden sowohl von Schulträgerseite als auch vonseiten des Staatlichen Schulamtes verschiedene Konstellationen geprüft, um zu einer für alle Beteiligten akzeptablen Lösung zu gelangen.“

Schüler sollen sich einbringen in die Schulnetzplanung ab 2022

Aus dem Bildungsministerium ist inzwischen eine Antwort an die Schulsprecher in Crossen gegangen. Darin verweist das Ministerium auf den Schulnetzplan des Landkreises, der bis zum Schuljahr 2021/22 gilt und vom Ministerium bestätigt wurde. Danach soll unter anderem die Regelschulen in Crossen erhalten bleiben. „Jedoch beinhaltet der Plan auch, dass der Schulträger derzeit Möglichkeiten einer Kooperation zwischen der Staatlichen Regelschule „Elstertal“ Crossen und der Staatlichen Regelschule „Am Stadtpark“ Schkölen prüft“, besagt das Antwortschreiben. Im Hinblick auf den Erhalt der Schule und der Absicherung des Unterricht habe das Thüringer Bildungsministerium im Prüfbescheid zur Schulnetzplanung dieses Vorhaben ausdrücklich begrüßt. Mit der Neuregelung des Thüringer Schulgesetzes werde Schulen die Möglichkeit zur Kooperation mit benachbarten Schulen eingeräumt. Diese Regelung tritt am 1. August 2021 in Kraft.

Das Thüringer Bildungsministerium informierte die Schulsprecher auch darüber, dass die zuständige Referentin aus dem Schulamt Ostthüringen mit dem Landrat ein Gespräch zum Schulstandort Crossen führen wolle. Es empfiehlt den Schülervertretern, sich an die Schulverwaltung des Saale-Holzland-Kreises zu wenden. „Damit hat der Schulträger die Möglichkeit, auch die Interessen der Schülervertretung bei der Erarbeitung der Schulnetzplanung für den Planungszeitraum ab 2022 angemessen zu berücksichtigen.“