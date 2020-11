Schulschwimmen in Eisenberg startet am 4. November

Das Eisenberger Hallenbad ist seit Montag, 2. November, für den öffentlichen Besucherverkehr und die Vereinsnutzung geschlossen. „Als einziges Hallenbad des Landkreises werden wir jedoch weiterhin die Möglichkeit des Schulschwimmens einräumen“, heißt es in einer von der BBV Bäder und Beteiligungsverwaltung Eisenberg als Badbetreiber und der Stadt Eisenberg veröffentlichten Pressemitteilung. Zwar sind in der neuen Verordnung des Freistaats Thüringen die Hallenbäder von den Schließungen betroffen, jedoch sind Angebote des schulischen Schwimmunterrichts davon ausgenommen. In Eisenberg startet das Schulschwimmen daher wieder am Mittwoch, 4. November.