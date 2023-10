Schwarzer Bär und Pfälzer Weintradition

Hermsdorf. Die beiden Gemeinden Grünstadt und Hermsdorf blicken auf eine über 25-jährige und intensiv gelebte Städtepartnerschaft

Manchmal begründen Zufälle langjährige Freundschaften: Als sich der Hermsdorfer Wolfgang Lenscher kurz nach dem Mauerfall mit einem kleinen Trupp nach Westdeutschland auf den Weg machte, um dort in einer Gemeinde nach medizinischer und technischer Unterstützung nachzufragen, war längst nicht klar, dass man am Ende in Grünstadt in der Pfalz landen und sich aus dem Besuch eine tiefe Städtepartnerschaft beider Gemeinden entwickeln würde.

Geschichtliche Klammer

Dabei verbindet Grünstadt und Hermsdorf sogar geschichtlich viel miteinander: 1155 wird Grünstadt in einer Urkunde von Kaiser Friedrich I. Barbarossa genannt, in der er dortige Güter dem Kloster Ramsen schenkt - wenige Jahre später und zwar 1173 enthebt Barbarossa auf einem geheimen Hoftag, der im heutigen Gasthof „Schwarzer Bär“ in Hermsdorf abgehalten wird, den König von Böhmen seiner Würde.

Der Schwarze Bär - der auch das Hermsdorfer Wappen ziert - und die Pfälzer Weintradition trafen nun im Festsaal in der historischen Hermsdorfer Gaststätte zusammen. Im Rahmen eines kleinen Festaktes feierten eine 37-köpfige Grünstädter Delegation gemeinsam mit zahlreichen Hermsdorfer Bürgern die Besiegelung ihrer Städtepartnerschaft vor 25 Jahren.

Wertvolle Partnerschaft

In seiner Rede bedankte sich Grünstadts Bürgermeister Klaus Wagner nicht nur für die Einladung, sondern bezeichnete die Partnerschaft beider Städte als „extrem wertvoll“ für beide Seiten. So hätten die gegenseitigen Besuche viel dazu beigetragen, dass man nach der Wiedervereinigung zu einem Deutschland zusammengewachsen sei. Dieser Prozess sei aber bis zum heutigen Tag nicht abgeschlossen, betonte Wagner auch mit Blick auf die unterschiedlichen Mentalitäten.

Hermsdorfs Bürgermeister Benny Hofmann ließ zunächst die Bilder sprechen, die in einem Vortrag gezeigt wurden. Dass die Städtepartnerschaft mit prallem Leben erfüllt sei, so betonte Hofmann später, dies sei insbesondere den Vereinen zu danken, die einen regen Austausch pflegten. „Der Zusammenhalt der Vereine macht es aus.“ Inzwischen sei man an einem Punkt, wo es eine generationenübergreifende Zusammenarbeit gebe.

Bald Brieffreundschaften?

Dass man die Partnerschaft mit Grünstadt auch die kommenden Jahrzehnte pflegen möchte, dies verdeutlichten Kinder der Friedensschule. So überreichte man dem Grünstädter Bürgermeister nicht nur einen selbst gefertigten Bildband, sondern ermunterte die Grünstädter Brieffreundschaften mit den Hermsdorfer Grundschülern anzubahnen.

In Video-Grußbotschaften meldeten sich Hermsdorfer Veteranen wie Friedhold Wöckel, Martin Schäller oder Jutta Schubert zu Wort, die allesamt dazu aufriefen, die Partnerschaft weiter zu pflegen und zu leben. Er hoffe, dass die Partnerschaft, die Freundschaften auch in den kommenden 25 Jahren Bestand haben werden, sagte Wöckel.

Ungewöhnliche Geschenke

So wie es bei einem Partnerschaftsjubiläum üblich ist, überraschten beide Seiten ihr Gegenüber mit einem besonderen Geschenk. Speziell für Grünstadt hatte Hermsdorf in der Reichenbacher Porzellanmanufaktur einen schwarzen Bären anfertigen lassen, der auf einer Scheibe durch das Holzland streift. Die Grünstädter überraschten die Hermsdorfer ihrerseits mit einem Original Barrique-Weinfass aus Eichenholz, in dem der Name von Hermsdorf und Grünstadt eingebrannt wurde.

Im „Schwarzen Bären“ sicherten sich beide Seiten weitere Unterstützung - insbesondere bei Festen - zu. So werden die Hermsdorfer wieder Weihnachten in Grünstadt Roster braten, zum bereits stattgefundenen Straßenfest in Hermsdorfer waren die Grünstädter wieder mit exzellenten Pfälzer Weinen präsent.