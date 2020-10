Schwere Zeiten für Faschingsvereine im Saale-Holzland

Die kommende Karnevalssaison steht angesichts der Corona-Pandemie unter keinem guten Stern. Angesichts des Infektionsgeschehens, des Ansteckungsrisikos bei größeren Veranstaltungen und der sich verändernden, teils strengen Auflagen für öffentliche Veranstaltungen, haben sich viele Faschingsvereine im Saale-Holzland-Kreis bereits für eine Absage von Veranstaltungen entschieden.

Für Bad Klosterlausnitz etwa gab der Lausnitzer Elferrat kürzlich bekannt, dass die 60. Saison 2020/21 komplett abgesagt ist. „Wir bedauern dies außerordentlich und hoffen auf eine Saisoneröffnung am 11.11.2021“, hieß es in der Mitteilung. Die Festlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen des Vereins würden gebührend nachgeholt. Auch die Quirlaer Faschingsgesellschaft hat seine Veranstaltungen für die Faschingszeit bereits im Juli dieses Jahres abgesagt. Ähnliches ist vom Eineborner Karnevalclub zu hören: „Somit müssen wir euch leider mitteilen, dass wir uns dafür entschieden haben, alle kommenden Veranstaltungen in der Saison 20/21 abzusagen“, steht auf der Facebookseite des Vereins.

Für den Eisenberger Faschingsclub wird es zumindest in diesem Jahr keine große Veranstaltung geben. „Die Aussichten sind trübe“, sagt am Dienstag Präsident Ralf Kötzsch, bevor er am selben Abend zur Vorstandssitzung aufbrach. Im Rahmen der Sitzung wolle man unter anderem beraten, welche Optionen es für die Schlüsselübergabe und mögliche Veranstaltungen im kommenden Jahr gibt. Das werde man am Abend entscheiden.

Alles sehr schwierig

Andernorts wartet man mit Komplettabsagen noch ab. In Silbitz etwa ist zunächst nur der Faschingsauftakt definitiv abgesagt, meldet am Dienstag Gabriele Zumdohme. Die Silbitzer Carnevalsgesellschaft habe zwar ein Konzept erarbeitet und in Absprache mit der Gemeinde die Möglichkeit geschaffen, dass sich die Gruppen wieder treffen können, dennoch seien weitere Absagen der Hauptveranstaltungen wahrscheinlich. Der Saal gebe es unter den geltenden Hygienevorschriften nicht her. „Das ist alles sehr schwierig“, so Zumdohme. Auch beim Hainbüchter Karnevalsclub schließt man Saisonveranstaltungen noch nicht gänzlich aus. „Wir beobachten die Situation“, sagt der frühere Vorsitzende Jens Geiling. Seit der Mitgliederversammlung sei nun Gerhard Wollnitzke neuer Vorsitzender des HKC, hält er fest.

„Wir haben kürzlich unsere Termine im Schützenhaus abgesagt“, berichtet dagegen Jens Gerstenberger, Vorsitzender des Stadtrodaer Carneval Clubs. Nach derzeitigem Stand halte man aber an der Rathausstürmung am 14. November und dem Kegeladvent im Dezember fest. Später wolle der Verein eventuell versuchen, eine Veranstaltung unter freiem Himmel auf die Beine zu stellen. Der Vorstand der Meusebacher Faschingsgesellschaft habe unterdessen entschieden, gar nicht erst Veranstaltungen anzumelden, es gebe keinen Karneval, sagte am Dienstag Torsten Schwarz.

Vereinsleben am Laufen halten

In Bürgel war man lange optimistisch, eine richtige Karnevalssaison umsetzen zu können und hat sich dementsprechend vorbereitet. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagt Steffen Geier, Vorsitzender des Bürgeler Faschings Clubs. Sehr realistisch sei die Hoffnung aber nicht mehr, gibt er zu. Man plane auf jeden Fall einen Höhepunkt für die Saison, aber wie der aussehen werde, sei noch völlig offen. Dennoch gelte es, das Vereinsleben am Laufen und eine positive Grundstimmung aufrecht zu erhalten, so Geier. Die Mitglieder wüssten hier um die Lage. Es herrsche beim lebendigen BFC keine Austrittsstimmung, aber es sei eine schwere Zeit für das Vereinsleben.