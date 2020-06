Schwerer Unfall in Eisenberg: Durch Heckscheibe geschleudert

Schwere Verletzungen erlitt eine Jugendliche, die am Freitagnachmittag mit ihrem Moped in Eisenberg unterwegs war. Gegen 17 Uhr krachte sie ungebremst von hinten auf einen Transporter der Deutschen Post, der in der Friedrich-Ebert-Straße an einer roten Fußgängerampel halten musste. Durch den Aufprall wurde die junge Frau durch die Heckscheibe des Transporters geschleudert. Sie musste mit schweren Verletzungen in das Klinikum nach Jena verbracht werden. Die 55-jährige Fahrerin des Post-Transporters erlitt einen Schock.