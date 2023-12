Stadtroda Von Pastorin Ellen Hoffmann, Stadtroda

Sehnsucht steigt in uns auf im Advent - Sehnsucht nach Frieden im Weltgeschehen, in unseren Familien, Sehnsucht nach dem, der da kommen wird und doch allezeit mit uns geht. Vor lauter Sorgen rutschen uns die friedvollen Momente immer wieder aus dem Blickfeld. Deswegen singen und erzählen Sie/singt und erzählt jeden Tag davon. So wächst Friede, und wir erleben selige Augenblicke, die sich ausdehnen in unsere Familien und in das Weltgeschehen. Ein Lied erzählt davon:

0 selige Weihnachtszeit 1. Ihr Leitla, freit eich alle, guckt naus, wie‘s draußen Graipela schneit! De Weihnachtszeit is kumme, vergaßt alln Zank un Streit.

Refrain: O selige Zeit, o Weihnachtszeit! Du brengst uns wieder Friedn, machst unner Herz voll Lust und Freid. O selige Weihnachtszeit.

2. Wie glänzen hall de Lichtla verstuhln aus jedem Fansterla raus; denn ‚s zieht durch jeden Stübel ‚s Bornkinnel ei un aus. Refrain

3. Horch, wie de Glocken klinge uns zu in stiller, heiliger Nacht ; un fromme Kinner singe: Eich is heit Frieden gebracht! Refrain

4. O komm doch, heilger Frieden, un klopp an jeden Fansterla a, zieh ei in alle Herzen, doß jeder singe ka: O selige Zeit, o Weihnachtszeit.. Anton Günther 1902

Eine friedvolle Zeit Euch und Ihnen Ihre/Eure Ellen Hoffmann