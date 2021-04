Selbstgemachte Ostergrüße an Senioren im Seniorenheim Rodatal

Stadtroda. Schon Adventsgrüße aus dem Mehrgenerationenhaus fanden bei Stadtrodas Senioren großen Anklang

Am Donnerstag, 1. April, überreichten Gudrun Matthick und Koordinatorin Doreen Voigt vom Mehrgenerationenhaus Stadtroda an Vertreterinnen des DRK-Seniorenheims Rodatal 64 Ostergrußkarten. Alle Karten sind individuell gestaltet und enthalten ein Anschreiben mit einem Ostergruß. Pflegedienstleiterin Sindy Bartsch und Mitarbeiterin Ramona Büttner nahmen die Karten dankend entgegen. „Schon die Adventsgrüße im Dezember fanden bei unseren Bewohnern großen Anklang. Wir werden die Ostergrüße am Sonntag verteilen und eine kleine Süßigkeit dazugeben“, so Sindy Bartsch. Gebastelt wurden die Unikate im Mehrgenerationenhaus zumeist von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und ihren Enkelkindern, erläutert Doreen Voigt, Koordinatorin im Mehrgenerationenhaus. „Wir wollen mit der kleinen Geste den Seniorinnen und Senioren eine kleine Freude machen und damit sagen, dass sie nicht vergessen sind“, ergänzt die Koordinatorin.