Seniorenbeirat Eisenberg will regelmäßige Sprechzeit anbieten

Zur letzten Sitzung in diesem Jahr bilanzierten die Mitglieder vom Seniorenbeirat Eisenberg ihr Wirken im vergangenen Jahr und stellten einige Projekte für 2020 vor. „So richtig zufrieden bin ich nicht“, meinte die Vorsitzende Christa Lindner mit Blick auf 2019. Angebote wie der Seniorentag hätten mehr Besucher verdient, die Zielgruppe zu erreichen, sei aber schwierig. „Solche Veranstaltungen müssen wachsen, und wir wachsen mit ihnen“, machte Joachim Paris Mut. Die erste Weihnachtsfeier des Beirates Anfang Dezember sei hervorragend gewesen, nicht zuletzt dank dem tollen Programm der Schüler aus der Martin-Luther-Grundschule. „Sie sind bei keiner Idee gescheitert“, meinte auch Bürgermeister Michael Kieslich (CDU). Zudem habe der Seniorenbeirat dank seiner neuen Satzung künftig je eine Stimme im Kultur- und Bauausschuss der Stadt. „Das gibt dem Gremium eine höhere Stellung“, so Kieslich.

Umfrage „Ist Eisenberg seniorenfreundlich“ wird im Januar ausgewertet

Für 2020 hat der Seniorenbeirat Eisenberg einen umfangreichen Arbeitsplan aufgeschrieben. Monatlich soll es demnach im kommenden Jahr sogenannte Seniorenstammtische geben. „Zum ersten Stammtisch am 22. Januar wird unsere Umfrage, ob Eisenberg seniorenfreundlich ist, ausgewertet“, sagt der stellvertretende Vorsitzende, Frank-Dieter Lindner. Zu den weiteren Terminen sollen jeweils aktuelle Eisenberger Themen mit interessierten Senioren diskutiert werden. Ein Wunsch der Vorsitzenden Christa Lindner ist es außerdem, für die älteren Bürger regelmäßige Sprechzeiten anbieten zu können - „Das hängt aber von den Räumlichkeiten ab.“ Angedacht ist, dass der Seniorenbeirat im kommenden Jahr im Gewölbe des Rathauses, in den früheren Geschäftsräumen eines Hörgeräte-Akustikers, ein Büro erhält. Einen konkreten Termin dafür gibt es aber noch nicht.

Relevante Informationen für Senioren auf einen Blick

Weiterhin plant der Beirat die Erarbeitung eines Seniorenwegweisers, einer Art Broschüre, die alle relevanten Informationen für die ältere Generation bündelt. Denkbar seien darin Informationen zu Veranstaltungen, zu Ärzten und Apotheken, Begegnungsstätten und Pflegeheimen, zu weiteren Angeboten sozialer Art und vieles mehr. Ziel für die Fertigstellung ist Mitte September, denn die Übergabe soll zum dritten Eisenberger Seniorentag am 16. September 2020 erfolgen. Auch im kommenden Jahr soll es zudem einige Informationsveranstaltungen für Senioren geben. Den Auftakt macht am 8. Januar eine Verkehrsteilnehmerschulung, für das Frühjahr ist eine Veranstaltung mit der Polizei und dem Weißen Ring geplant. „Wir möchten auch die Zusammenarbeit mit den Waldkliniken intensivieren“, so Frank-Dieter Lindner. In regelmäßigen Abständen sollen Ärzte oder Therapeuten für Vorträge zu Gesundheitsthemen gewonnen werden. Bedarf sieht der Beirat auch für Schulungen zum richtigen Umgang mit dem Rollator. Ein Reha-Techniker könnte Senioren, die auf dieses Hilfsmittel angewiesen sind, zum Umgang damit, der richtigen Einstellung und zur Körperhaltung beraten.

Termine:

Nächste Sitzung des Seniorenbeirates am Montag, 6. Januar, 10 Uhr, Pabst-Saal, im Hof der Stadtbibliothek

Verkehrsteilnehmerschulung am Mittwoch, 8. Januar, 14 Uhr, Pabst-Saal

Erster Seniorenstammtisch am Mittwoch, 22. Januar, 14 Uhr, Ute’s Seniorentreff, Saasaer Straße 16