Seniorenbeirat schlägt Tempo 30 am Roßplatz in Eisenberg vor

Die Mitglieder vom Seniorenbeirat in Eisenberg haben sich zur Sitzung am Montag mit der geplanten Sanierung und Umgestaltung des Roßplatzes in Eisenberg beschäftigt. Bauamtsleiterin Gabriele Daßler hatte zum Seniorenstammtisch im Januar darum gebeten, dem Bauamt zeitnah Hinweise mitzuteilen, damit diese in der laufenden Planung berücksichtigt werden könnten. Der Beirat habe ein besonderes Interesse an der Gestaltung des Roßplatzes: „Er ist ein stark genutzter Verkehrsweg für Senioren in Eisenberg“, heißt es in einem Schreiben an das Bauamt. Vor allem die Gestaltung der Gehwege nimmt der Seniorenbeirat dabei in den Fokus.

Der Gehweg auf der südlichen Seite des Roßplatzes, beginnend mit der Straßenquerung Geraer Straße/Großer Brühl/Roßplatz und fortlaufend bis zur Karolinenstraße werde von Älteren viel genutzt, die zum Beispiel in Richtung Friedhof oder zum Diakoniezentrum Bethesda unterwegs sind. „Derzeit befindet sich der Gehweg dort aber in einem untragbaren Zustand.“ Das „Gefälle" auf dem Gehweg zwischen den Hausnummer 13 und 15 am Roßplatz müsse im Zuge der Sanierung beseitigt werden, fordert der Seniorenbeirat. Foto: Foto: Susann Grunert Bei der Sanierung müssten die Gehwege durchgehend stufenlos, mit einer ebenen Oberfläche und ausreichend breit gestaltet werden. Als Herausforderung dürfte sich hier, so der Beirat, der Ausgleich des „Gefälles“ zwischen den Hausnummer 13 und 15 darstellen – „hier müssen wir eine Lösung anmahnen“. Als Begrenzung zwischen Fahrbahn und Gehweg schlägt der Beirat sogenannte Rollborde vor, mit denen das Überqueren der Straße auch mit Hilfsmitteln wie Rollatoren oder auch mit Kinderwagen gefahrlos sei. Wünschenswert wäre laut Seniorenbeirat im Anschluss an die Sanierung eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Stundenkilometer, auch im Sinne des Lärmschutzes. Bei der Planung der Trassenführung sollte die Einrichtung einer Fahrradspur in Betracht gezogen werden. Unverzichtbar seien darüber hinaus Ruhemöglichkeiten. „Bei der Gestaltung des Platzes muss die Bepflanzung und die Planung von Bänken einen hohen Stellenwert haben.“ Auch das Aufstellen eines Brunnens sei überlegenswert. Weitere Hinweise zur Gestaltung über den Bauausschuss möglich Das Gasthaus „Zum Mohren“ hat der Seniorenbeirat in seine Betrachtungen zum Roßplatz ebenfalls mit einbezogen. Bei einer Umgestaltung des Platzes wäre eine Erweiterung der Freifläche vor dem Mohren denkbar – insofern das vom Eigentümer gewünscht ist. „Damit könnte ein Ruhepunkt mit gastronomischer Versorgung entstehen.“ Bürgermeister Michael Kieslich (CDU) versicherte zur Sitzung, dass der Beirat über den fortlaufenden Planungsprozess zum Roßplatz informiert werde. Ein Austausch zum Vorhaben und mögliche weitere Hinweise zur Gestaltung seien außerdem im Bauausschuss möglich, in dem mit Harald König ein Mitglied des Seniorenbeirates Eisenberg als sachkundiger Bürger vertreten ist. Meine Meinung: Breiter diskutieren