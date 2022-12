Seniorenbeirat Stadtroda ermittelt Preisträger

Stadtroda. In Stadtroda wurden Preise vergeben für Weihnachtskarten

Unter den tatkräftigen Herstellern der anonymen Weihnachtskarten, die der Stadtrodaer Seniorenbeirat in den kommenden Tagen an alleinstehende Seniorinnen und Senioren verteilen wird, wurden nunmehr Preise für das ehrenamtlich Engagement vergeben. Wie Seniorenbeiratsvorsitzender Wolfgang Main mitteilt, erhielten folgende Teilnehmer an der Aktion eine Auszeichnung: Den ersten Platz belegt die 6. Klasse des Pestalozzi-Gymnasiums, den zweiten Platz die vierte Klasse der Grundschule „Milo Barus“ und den dritten Platz „eine besonders engagierte Mitbürgerin vom Homberger Ring aus Stadtroda“.

Im Oktober hatte der Seniorenbeirat gemeinsam mit dem Mehrgenerationenhaus in Stadtroda die Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, anonyme Weihnachtsgrüße zu basteln, die an ältere, alleinstehende Personen in und um Stadtroda in der Adventszeit verteilt werden. Auch das örtliche Pflegeheim erhält diese Grußkarten, hier allerdings nicht anonym, sondern direkt an die Bewohnerinnen und Bewohner adressiert.