Seniorenbeirat Stadtroda spendet Kleider

Warme Winterjacken wurden in Stadtroda gespendet.

Stadtroda. Warme Jacken für jeden Stadtrodaer

Pünktlich zu Beginn der kalten Jahreszeit wurde wieder vom Vorsitzenden des Stadtrodaer Seniorenbeirates, Wolfgang Main, eine Kleiderspende für bedürftige Menschen in der Stadt übergeben. Da die DRK-Kleiderkammer an der Roda wegen Corona geschlossen ist, wurde die Kleiderspende der „Täglich Brot Insel“ am Eigenheimweg zur Verfügung gestellt. Die dieses Jahr besonders groß ausgefallene Spende umfasste unter anderem warme Jacken und Winter-Bettwäsche. Im vergangenen Jahr waren Schuhe und Mützen/Schals der Schwerpunkt.

Der Seniorenbeirat hofft, einen kleinen Beitrag geleistet zu haben, damit jeder Einwohner der Stadt – unabhängig von der finanziellen Situation – gut und warm über den Winter kommt.