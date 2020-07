Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Seniorenwegweiser für Eisenberg wird diskutiert

Ein geplanter Seniorenwegweiser für Eisenberg beschäftigt am Montag, 27. Juli, den Seniorenbeirat der Stadt. Konkret wollen die Mitglieder über ein Konzept für die Broschüre diskutieren, die Informationen und Angebote für Ältere bündeln soll. Dafür gebe es in Eisenberg durchaus Bedarf, so der Beirat: „Die wenigen vorhandenen Informationsquellen entsprechen in keiner Weise den Ansprüchen und Anforderungen der Altersgruppe 60+ an solch ein Material.“ Das Heft, dessen Fertigstellung für Mitte 2021 avisiert ist, soll aus vier Kapiteln bestehen. Unter dem Punkt „Information und Beratung“ ist eine Übersicht aller Beratungs- und Hilfsangebote staatlicher und nichtstaatlicher Einrichtungen, Organisationen und Vereine vorgesehen, Kapitel 2 versammelt unter dem Stichwort „Aktiv im Alter“ Freizeitangebote für Senioren. Außerdem soll es Infos über die Pflege zu Hause sowie in Einrichtungen und zur Vorsorge sowie Begleitung am Lebensende geben.

Seniorenbeirat am Montag, 27. Juli, 10 Uhr, Stadthalle Eisenberg