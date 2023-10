Die Gaudi beginnt am Samstagnachmittag.

Serb’sche Wies’n-Gaudi steigt am 7. Oktober

Serba. Für das leibliche Wohl sollen Wies’n-Köstlichkeiten und Getränke vieler Art sorgen. Außerdem gibt es Musik und bereits am Nachmittag Kaffee und Kuchen.

Am Samstag, 7. Oktober, wird von der Pfingstgesellschaft Serba die bereits siebte Auflage der Wies’n-Gaudi gefeiert. Los geht’s im Schänkengarten in Serba um 15 Uhr. Im beheizten Festzelt werden kostenfrei bis 17 Uhr Kaffee und Kuchen angeboten.

Der offizielle Fassanstich erfolgt um 17 Uhr. Dieses erste Fass wird gratis an die Gäste ausgeschenkt. Am Nachmittag werden die Gäste mit zünftiger Blasmusik unterhalten. Für das leibliche Wohl sollen Wies’n-Köstlichkeiten und Getränke vieler Art sorgen. Ausgeschenkt wird im bayrischen Maß. Alle Besucher werden gern in Dirndl und Lederhose gesehen. Ab 19 Uhr soll ein DJ für Stimmung sorgen.